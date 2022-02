Michelle Hunziker e la scelta fatta per il grande momento: impossibile non rendersene conto. Tutti i dettagli

Cosa combina Michelle Hunziker dopo l’addio a Tomaso Trussardi? Si butta a capofitto nel lavoro e si prepara a tornare sotto i riflettori, per la prima volta, dopo l’annuncio della sua seconda separazione. A brevissimo, infatti, sarà protagonista della prima serata di Canale 5 con un programma tutto suo: “Michelle Impossible”.

Due le serate, il 16 e il 23 febbraio, nelle quali la conduttrice ci regalerà un vero spettacolo con canto, ballo, recitazione ed ospiti d’eccezione. Michela Giraud e Katia Follesa nel primo appuntamento e nel secondo Belen Rodriguez. Proprio insieme a lei, qualche tempo fa su Instagram, la mamma di Aurora aveva mostrato degli attimi in sala prove. E per il suo ritorno in tv Michelle ha rivoluzionato tutto, ma proprio tutto. Vi sveliamo cosa ha fatto nei dettagli.

Michelle Hunziker, il cambiamento c’è: ecco cosa riguarda

Volta pagina Michelle Hunziker dopo l’archiviazione pubblica del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Si prepara così a tornare sul piccolo schermo e per questa nuova sfida sceglie di cambiare tutto. Pomeriggio dal parrucchiere ed un nuovo taglio e colore di capelli.

La bella conduttrice Mediaset ha deciso di darci un taglio e quando accade questo, si sa, nella vita di una donna c’è un cambiamento e di certo per lei è proprio così. Volta pagina anche dal punto di vista del look e la svizzerotta, amatissima in Italia, ridefinisce taglio e colore.

Un pomeriggio di relax dalla sua hair stylist di fiducia Alessia Solidani ed il risultato condiviso nelle Instagram Stories. Capelli vaporosi ed un po’ scalati, chiuffo importante ed un biondo super luminoso.

“Colore e taglio da Oscar!” li ha definiti su Instagram la bella e brava Michelle che si è preparata per apparire al meglio per il suo nuovo programma. Sa che avrà gli occhi puntati addosso più del solito, ecco perché non vuole sbagliare e nello stesso tempo vuole mostrarsi impeccabile. Ce la farà? Staremo a vedere!