Silvia Toffanin, la notizia clamorosa che cambia la sua presenza in tv. La conduttrice pronta per una nuova esperienza: nessuno se lo aspettava

La notizia che in queste ore sorprende i telespettatori ha davvero dell’inaspettato. Protagonista una delle conduttrici più amate della televisione, Silvia Toffanin, alla conduzione di “Verissimo” dal 2006.

Presente sul piccolo schermo da oltre 20 anni, inizia la sua carriera all’interno del celebre quiz “Passaparola” come “letterina”, per esordire come presentatrice nel 2002 solo 23enne. Un punto di riferimento indiscusso per milioni di telespettatori, la presentatrice intervista nel suo salotto di Canale 5 gli ospiti più importanti del mondo dello spettacolo, offendo approfondimenti e servizi esclusivi.

Un successo che proprio nell’utlima edizione si raddoppia, regalando ai telespettatori ben due appuntamenti, il sabato e la domenica, per un fine settimana di leggerezza e piacevole compagnia. Anche per queste ragioni, le ultime novità che riguardano proprio la presentatrice stupiscono il pubblico: Silvia Toffanin sarebbe pronta per una nuova esperienza.

Silvia Toffanin in un altro programma: di quale si tratta?

Abituati a vedere Silvia Toffanin alla guida di “Verissimo”, di cui è la padrona di casa da 16 anni, sarebbe difficile per i telespettatori immaginarla in un altro programma. Ma è esattamente ciò che avverò lunedì 21 febbraio, in una delle trasmissioni più viste della rete Mediaset.

Si tratta di “Striscia la Notizia“, che avrà due presentatori d’eccezione, prima di ospitare la coppia alla quale sarà definitivamente destinata la conduzione: Gerry Scotti e Francesca Manzini. A prendere temporaneamente il loro posto, per la durata di una settimana, sarà proprio Silvia Toffanin, affiancata da un volto storico del programma: Ezio Greggio.

Una novità che potrebbe evidenziare nuove doti della conduttrice fino ad ora nascoste, nonostante l’estrema professionalità con la quale gestisce il suo spazio televisivo, dove aumenta gli ascolti ad ogni edizione.

Certi del successo che riscuoterà anche in questa nuova avventura, i fan della presentatrice attendono con ansia di seguirla in nella nuova ed inaspettata veste.

