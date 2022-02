Belen Rodriguez si confida e parla per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Spinalbese e il riavvicinamento con De Martino

Belen Rodriguez torna in tv ed in una nuova veste. Ieri sera il debutto al fianco di Teo Mammuccari a “Le Iene show”. Un nuovo inizio ed una nuova avventura che l’argentina ha definito “un sogno che si realizza”. Proprio Belen ha confessato, a Tgcom24 di aver sempre guardato la trasmissione di Davide Parenti con molta ammirazione: “l’idea di farlo insieme a Teo mi rende felice e mi diverte molto” ha aggiunto.

Mammuccari, infatti, torna a casa. Lui che ha già condotto lo show e fatto anche l’inviato speciale. Per Belen consigli e momenti di ilarità dietro le quinte. I due lavorano insieme da diversi anni a “Tu si que vales” e ora si ritrovano ancora, fianco a fianco, in questa nuova esperienza. E proprio per il suo esordio televisivo la showgirl si è raccontata per la prima volta al Corriere della Sera, ammettendo quello che non aveva mai detto fino ad ora.

Belen Rodriguez e la vita privata: la verità

Belen Rodriguez a cuore quasi aperto si racconta al Corriere e parla della sua vita sentimentale. Da un lato ammette il riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino, dall’altra ci va cauta e non si sbilancia molto.

I motivi della rottura con Antonino Spinalbese invece? Silenzio totale. Su di lui si limita a dire che è un buon papà, molto presente come lo è sempre stato Stefano.

Belen spiega che tra la nascita di Santiago e quella di Luna Marì ci sono tante differenze, otto anni fa era molto giovane, oggi più matura e consapevole e ha capito che i figli meritano il tempo dei genitori. La carriera è avviata e oggi è più tranquilla anche se ha imparato, nel privato, ad essere una iena. Il motivo? Troppe bastonate e per questo oggi lei, si mette “al primo posto” perché se la priorità è sé stessi tutto gira molto meglio.

Ora Belen è concentrata ad occuparsi di sé stessa, “me lo dovevo” ha ammesso. Con Stefano? Sì, si vedono, ormai è risaputo e lei stessa specifica che non è una novità. Ma per il momento vive da sola con i suoi figli e si dice serena.