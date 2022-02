Francesca Vaccaro spunta la foto col pancione. Carlo Conti: “Lo spettacolo più bello!”

Il noto conduttore di Rai Uno ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Il momento più bello della loro vita.

Carlo Conti è considerato da decenni uno dei conduttori principali della tv di Stato. Diverse sono le trasmissioni televisive che ha portato al successo grazie alla sua professionalità e a quel talento che lo contraddistingue.

Da sempre riservato riguardo la sua vita privata, di cui è molto geloso. Per anni è stato considerato lo scapolo d’oro del mondo dello spettacolo fino a che ha deciso di mettere la testa a posto e dedicarsi alla famiglia.

Il cambiamento definitivo avvenne dopo la fine della sua relazione con Roberta Morise.

Conobbe la splendida showgirl quando era al timone de ‘‘L’Eredità” e lei era una delle professoresse. Bellissima ma molto più giovane del conduttore toscano e questa notevole differenza d’età li allontanò fino a a portarli alla rottura definitiva.

L’amore più importante nella vita del conduttore toscano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Con Francesca Vaccaro ha trovato la vera anima gemella, la donna che ha trasformato quel dongiovanni in un padre di famiglia esemplare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Flavio Insinna, il pensiero va a Roberta Morise: “Voglio ringraziarla”. Cosa ne pensa Carlo Conti?

I due hanno un figlio di nome Matteo di 8 anni e proprio in occasione del suo compleanno, Carlo Conti ha voluto festeggiarlo con una didascalia che esprime tutto il suo amore per lui. Il tutto corredato da una foto insieme a sua moglie quando portava in grembo il loro unico figlio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Siete degli stupidi”, Barbara D’Urso furiosa con gli ospiti. Accuse che fanno tremare lo studio. La reazione è inaspettata

“L’ 8/2/2014 è nato lo spettacolo più bello della nostra vita! Grazie amore! Auguri Matteo!”, con questa dedica Carlo Conti ha voluto fare i migliori auguri di buon compleanno alla persona più importante della sua vita. I fans si sono lasciati andare con migliaia di like e messaggi per unirsi agli auguri del conduttore per il piccolo Matteo.