“Uomini e Donne”, Pinuccia mandata via in lacrime: lo sbaglio le costa caro

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Pinuccia è scoppiata in lacrime: il racconto ha commosso Maria De Filippi

Pinuccia è sicuramente una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. La dama di Vigevano, con la sua ironia e la sua genuinità, ha conquistato la padrona di casa ma anche i telespettatori da casa che hanno imparato a volerle bene. La sua storia d’amore con Alessandro è una delle più amate del programma: dopo settimane, i due sono riusciti a ritrovarsi.

Pinuccia è sempre molto allegra e felice, però nell’ultima puntata Maria De Filippi ha notato il suo cattivo umore. La dama del trono over, infatti, non si è lasciata andare alle danze come accade sempre nelle altre puntate. Così la conduttrice le ha chiesto di sedersi al centro dello studio dove l’ha lasciata sfogare. “Mi è successa una cosa che mi ha fatto stare male”

Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime: “Mi hanno cacciata via”

Pinuccia ha rassicurato Maria ed il pubblico dicendo che con Alessandro le cose vanno bene, ma è accaduto qualcosa che l’ha fatta molto stare male. A causa delle numerose prenotazioni che ci sono al centro vaccinale di Vigevano, non è riuscita ancora a fare la terza dose e il green pass che ha al momento non va più bene.

Quando è salita sul treno a Milano, da cui è partita per andare a Roma, il capotreno l’ha cacciata via per questo motivo. Raccontandolo, è scoppiata a piangere. La vergogna per quello che è accaduto sul treno, la sta perseguitando da quel momento. “Non è giusto quello che mi è successo, tutti mi guardavano, mi sono sentita così tanto imbarazzata. E mi hanno fatto anche 400 euro di multa“.

Maria successivamente l’ha rassicurata, dicendo che cercheranno di aiutarla a pagare la multa. Poi le ha chiesto di andare a fare la terza dose di vaccino, perché purtroppo a causa delle nuove normative, quello che è accaduto non va di certo contro alla legge.