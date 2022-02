La fotografia in spiaggia di Elisa Isoardi ha stupito tutti i seguaci: la conduttrice con le gambe di fuori ti fa perdere la testa.

Elisa Isoardi è una conduttrice seguitissima dal pubblico italiano: la nativa di Cuneo, in passato, conquistò le pagine del Gossip per la sua relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Al momento la situazione sentimentale della classe 1982 non è ancora chiara, anche se lei nel corso di un’intervista a ‘Gente’ ha rivelato di sognare di diventare mamma.

Dopo diverse esperienze importanti, la piemontese ha perso un po’ di spazio in televisione. Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, si sarebbe riaperta la trattativa con Mediaset. Elisa, in ogni modo, è sempre presente sui social network e le sue fotografie che compaiono su Instagram fanno perdere la testa a tutti.

Elisa Isoardi fa perdere la testa ai followers: che gambe

Elisa, fin dalle sue prime apparizioni televisive, colpì i telespettatori con il suo sorriso, il suo fascino e soprattutto la sua simpatia. La Isoardi è una donna molto solare e utilizza al meglio anche i social network. La conduttrice ama avere un filo diretto con i fans, mostrando loro fotografie straordinarie, post divini e anche dettagli della sua quotidianità. Su Instagram svela progetti, racconta le sue attività, rivela i suoi sogni. La fotografia in cui è comodamente distesa in spiaggia con le gambe completamente scoperte sta facendo perdere la testa ai followers.

La Isoardi è a pochi passi dal mare, sfodera il suo sorriso incantevole e non ha alcun tipo di copertura per le sue gambe e i suoi piedi. La classe 1982 sfiora con delicatezza il suo stacco di coscia, lasciando la platea a bocca aperta: l’altra mano, invece, è appoggiata sulla sabbia. La sua bellezza non è quantificabile mentre la sua sensualità manda fuori di giri gli ammiratori.