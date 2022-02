Chiara Ferragni e la FOTO censurata che sconvolge il web

Chiara Ferragni pubblica un suo nuovo scatto che, come sempre accade, ha creato bufera sul web. Chi la ammira e chi la critica per il suo esporsi troppo

E’ l’influencer più seguita, ben 26 milioni di followers su Instagram, e soprattutto la più chiacchierata. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, influencer, imprenditrice digitale, moglie del rapper Fedez e mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria.

Chiara utilizza continuamente i social per lavoro ma non solo, ama moltissimo anche condividere ogni momento della sua giornata e della sua vita con i propri seguaci. Tutti noi ormai conosciamo bene la sua famiglia e tutte le relative dinamiche.

Chiara Ferragni si autocensura su Instagram. Sono tutti sconvolti

E’ accaduto molto spesso che l’influencer venisse pubblicamente attaccata sui social da persone che non gradivano i suoi scatti e li ritenevano troppo spinti. Tra tanti commenti di ammirazione e sostegno infatti, capita spesso di leggere anche commenti di disprezzo per le sue foto in intimo. “Sei una mamma, vergognati.” Questo è solo un esempio dei tanti commenti che si possono trovare sotto le foto di Chiara. Ma alla giovane imprenditrice tutto questo non sembra importare molto e continua a portare avanti le sue battaglie per la libertà di potersi mostrare come si preferisce.

Questa volta l’ennesimo scatto la ritrae in un completino intimo nero, estremamente sexy. La Ferragni ha anche censurato il seno con delle emoticon a forma di cuore. La foto fa impazzire tutti e come sempre il pubblico è diviso tra chi apprezza il suo coraggio e chi non ritiene giusto questo eccessivo mettersi in mostra.

Nonostante le critiche l’influencer continua per la sua strada, senza curarsi di coloro che la criticano. E’ solita postare sempre più spesso foto di questo tipo, quasi a voler provocare volontariamente tutti i suoi haters.