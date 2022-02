Pamela Prati choc: “Ho pensato di togliermi la vita”

La showgirl sarda è stata al centro delle cronache per diverso tempo, a tenere banco la vicenda relativa al suo matrimonio. Ma ora come sta?

Pamela Prati è stata protagonista nel 2018 della vicenda relativa a Mark Caltagirone, l’uomo che doveva sposare ma che poi si è scoperto non fosse mai esistito.

La donna fu invitata in diverse trasmissioni televisive, prime tra tutte ”Verissimo” e i programmi di Barbara D’Urso ma anche ”Domenica In” dalla sua amica Mara Venier, per raccontare i particolari del suo amore.

Tuttavia dell’uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito neanche l’ombra, né una foto né una dichiarazione dello stesso fantomatico imprenditore che per quanto potesse essere riservato, neanche i più attenti paparazzi erano riusciti a scovarlo.

Dunque il pubblico iniziò sempre di più ad incuriosirsi finché venne alla luce la farsa costruita a pennello dalle sue agenti.

Ma Pamela Prati era davvero ignara di tutto o anche lei era d’accordo a mettere in piedi questa messa in scena insieme a loro?

La dichiarazione choc di Pamela Prati: “Volevo uccidermi”

Non si è mai venuti a conoscenza di tutto ciò, seppure la showgirl si è sempre dichiarata vittima di questo teatrino.

Da quando è venuta a galla tutta la verità, Pamela Prati è uscita dall’orbita dello showbiz e si è sentito sempre meno parlar di lei.

In una recente intervista, Pamela Prati aveva raccontato il momento difficile attraversato dopo quel ciclone che la travolse, svelando come sta realmente ora.

“Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità. Sono tantissime le persone che finiscono nella mia stessa trappola, e oggi il mio impegno è sensibilizzare l’opinione pubblica intorno a questo genere di truffe. Durante l’organizzazione del matrimonio ho più volte provato l’abito da sposa, era quello dei miei sogni, come l’ho sempre immaginato. Ho ancora i regali che compravo ai due bambini, una volta ho organizzato sulla mia terrazza una festa di compleanno per il maschietto, che poi ovviamente, con una scusa, non mi hanno più portato, ho video, messaggi, prove, regali. Il mio desiderio più grande è poter far vedere tutto quello che posseggo in modo da dimostrare alle persone quanto macabro sia stato il tutto”.

Ma ciò che ha colpito maggiormente il pubblico è stata la sua dichiarazione inaspettata, svelata sempre sulle pagine del ”Corriere della sera”:

“Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante”.