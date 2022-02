Sorprendente la dichiarazione di Nunzia De Girolamo in diretta tv, la conduttrice parla del suo passato a “Oggi E’ Un Altro Giorno”.

La conduttrice di origini partenopee, Nunzia De Girolamo, è stata ospite quest’oggi della giornalista romana Serena Bortone. Dopo aver confermato in diretta i suoi già ben chiari presupposti in vista delle prossime settimane, la conduttrice si è dimostrata pronta per iniziare la nuova stagione di “Ciao Maschio“. Ma al contempo, alcune sue dichiarazioni, sono riuscite ad attirare in maniera particolare l’attenzione dei telespettatori.

Nunzia si concede, con il consenso della padrona di casa, ad un piacevole excursus volto a ripercorrere le varie tappe della sua carriera. Dal suo inizio in politica, all’esperienza con Massimo Giletti, sino ai suoi progetti attuali. Ed ovviamente non dimenticando la sua energica parentesi danzante a “Ballando Con Le Stelle“. Il nuovo appuntamento televisivo con l’ex ministra, classe 1975, è ormai fissato al prossimo sabato, 12 febbraio. Nel mentre Nunzia, accolta nel salottino di “Oggi E’ Un Altro Giorno” per promuovere il suo nuovo inizio, si lascerà andare anche ad un’interessante rivelazione.

“Oggi E’ Un Altro Giorno” Nunzia De Girolamo “mi sento una donna”

Il salottino di Nunzia si sovrappone in pochi attimi a quello della Bortone, anticipando alcuni dettagli su “Ciao Maschio”, pronto a tornare in auge con moltissime novità sul primo canale Rai. La sua conduttrice si promette in diretta, e con scalpitante attesa, di accogliere in quest’annata i segreti più inattesi di quelli che saranno i suoi ospiti.

“Passo dall’essere una dark woman con l’anfibio“, scherzerà più avanti la conduttrice tornando a parlare di sé. In piedi nel corridoio degli studios, ed in attesa dell’inizio della trasmissione, Nunzia vorrà poi andare avanti con la presentazione del suo outfit, non casuale, per la diretta: “al tacco da signorina“, aggiungerà dunque, completando a dovere la sua mise en place di oggi. Interamente firmata dalla Maison Luigi Borbone.

“Nessun limite“, dunque, ma anche nessuno spavento per Nunzia. Dopo aver concluso un assolo canoro sulle note di “Questione di chimica”, il nuovo successo di Rettore e Ditonellapiaga al “Festival Di Sanremo”, vorrà elencare quali saranno i nomi di alcuni personaggi da lei prescelti per il nuovo appuntamento. La scelta partirà dal comico e regista napoletano, Vincenzo Salemme. Sino al cantautore Gigi D’Alessio e alla bellezza di Stefano De Martino, che ammetterà lei stessa già di aver conosciuto a fondo.

Poi infine, rivolgendo i suoi complimenti anche alla presenza sul palco dell’Ariston di Drusilla Foer, la conduttrice terrà ad aggiungere sul finale. “Mi sento una donna liberale“, confermerà la sua posiziona. Ma ancora e soprattutto: “oggi più che mai“.

