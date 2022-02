Il Volo. Gianluca Ginoble annuncia il lieto evento sui social: la notizia che scatena i fan

Il Volo. Uno degli interpreti del famoso trio di giovani tenori ha condiviso su Instagram una foto che ha scatenato una pioggia di commenti. I fan si sono prodigati a fare gli auguri

La musica italiana sta vivendo un periodo di stupefacente popolarità a livello internazionale come mai si era registrato nella storia. Mahmood e Blanco ci rappresenteranno al prossimo “Eurovision song contest” che si terrà a Torino dopo la vittoria clamorosa dei Maneskin dell’anno scorso. Ancor prima erano stati i tenori de Il Volo a raggiungere il podio nel 2015, classificandosi al terzo posto con il brano “Grande amore” (già vincitori nel medesimo anno del Festival di Sanremo).

Il Volo (Instagram)

E pensare che questi giovanissimi ragazzi sono diventati una realtà artistica così imponente per puro caso. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble s’incontrarono ancora adolescenti durante le selezioni del talent show televisivo “Ti lascio una canzone”. Presentatisi come solisti, furono accorpati dal regista Roberto Cenci sulla falsa riga dei veterani Tre Tenori (Pavarotti, Domingo e Carreras). Da lì a poco la loro fama è cresciuta a dismisura, avendo coltivato con professionalità e tenacia il loro talento innato. Uno di loro, Gianluca Ginoble, ha condiviso una notizia di pura gioia sul suo profilo Instagram ufficiale.

Il Volo. Gianluca Ginoble condivide un momento magico con i suoi fan

Pioggia di auguri per Gianluca Ginoble su Instagram. Il simpatico baritono de Il Volo è il più giovane del gruppo. Classe 1995, nato sotto il segno dell’Acquario, ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 11 Febbraio. Raggiunge così il traguardo dei 27 anni.

Ha condiviso sul popolare social network uno scatto molto semplice per coinvolgere i suoi fan in questo momento speciale. Felpa blu over size, una piccola tortina al cioccolato con su una sola candelina e un grande sorriso a favore di obiettivo.

In molti si sono prodigati a lasciare un commento per esprimergli amicizia e affetto. Si annoverano anche tanti “auguri vip”: Alessandra Amoroso, Elisabetta Gregoraci, Paolo Conticini, Nina Zilli, Paola Turci e il collega Piero Barone sono solo alcuni nomi della lunga lista.

Il 2022 sarà sicuramente un anno di grande rivalsa per Ginoble e gli altri componenti de Il Volo; finalmente, infatti, torneranno a calcare i palchi più importanti d’Italia dopo il rinvio del loro tour a causa della pandemia da Covid19. Si parte il prossimo giugno, attraversando lo Stivale da nord a sud.

A gonfie vele anche la vita privata. Gianluca Ginoble è sempre più innamorato della sua Eleonora Venturini. Lo stesso cantante aveva confermato la relazione durante un’intervista rilasciata ai microfoni del talk show “Verissimo”: “Non sono single, sono fidanzato. Ha lo stesso nome di mia madre” – aveva confessato a Silvia Toffanin.

