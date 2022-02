La Rappresentante di Lista, il significato nascosto dietro la loro canzone

Ciao Ciao, il brano portato al Festival di Sanremo da La Rappresentante di Lista, è molto più di quello che tutti credono. Ecco quale significato si cela dietro la canzone

Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, in arte La Rappresentante di Lista, sono stati due dei protagonisti indiscussi di Sanremo 2022. Eccentrici e bellissimi, hanno incantato tutti con i loro look fuori dal comune e il loro originalissimo brano, dal titolo Ciao Ciao.

La Rappresentante di Lista si è piazzata al 7° posto della classifica finale del Festival. Grande delusione da parte dei numerosi fan che già sognavano il podio per i loro idoli. La loro canzone, Ciao Ciao, è davvero molto orecchiabile ed originale, ma evidentemente non tutti hanno apprezzato la potenza di questo brano. Ciò che è certo è che poche persone sanno cosa si nasconde davvero dietro questa canzone e qual è il suo vero significato. Di cosa si tratta? Scopriamolo subito.

La Rappresentante di Lista, il vero significato di Ciao Ciao

Un testo all’apparenza leggero e privo di contenuto quello del brano Ciao Ciao, presentato a Sanremo da La Rappresentante di Lista. Quello che nessuno si aspettava però, è che dietro quell’orecchiabilità e quell’apparente leggerezza, si nascondesse qualcosa di molto più grande. I fan del duo sanno bene quanto Dario e Veronica, siano sensibili riguardo i temi sociali ed ambientali e quanto siano attivi in questi determinati campi. L’intento dei due era proprio quello di sensibilizzare le persone riguardo il momento storico che stiamo vivendo, tra pandemia, cambiamenti climatici ecc… Quello che viene descritto all’interno della canzone è infatti un vero e proprio scenario apocalittico. “Questa terrà sparirà nel silenzio della crisi generale” dice il teso del brano.

I due ragazzi hanno rivelato che la canzone è nata durante i giorni del Fridays for Future e in particolare Veronica Lucchesi, ha voluto precisare che il loro obiettivo era proprio quello di far rivivere al pubblico i momenti e le sensazioni di quei giorni.