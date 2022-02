Stefano Accorsi è ancora oggi uno degli attori più amati dal pubblico italiano, su Instagram ha appena condiviso il suo cambio di look: vi piace?

Classe 1971, Stefano Accorsi è un cinquantenne affascinante che nel corso della sua carriera ha conquistato milioni di persone con il suo talento e la sua bellezza. Fratelli e sorelle, Un posto, L’ultimo bacio, Mani pulite, Marylin ha gli occhi neri e tanto altro ancora hanno fatto di lui un attore grandioso.

Seguito da più di mezzo milione di follower, Accorsi non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e alcuni scatti di lavori passati e in corso. Il suo sguardo accattivante manda in tilt il pubblico femminile.

Stefano Accorsi, il cambio di look che piace alle donne – FOTO

Sta per compiere cinquantuno anni e per l’occasione Stefano Accorsi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera insieme al suo amico e collega Fabio Volo.

“Non mi sento un uomo di mezza età se quantifico la sensazione della mia età nella voglia di fare, di progettare, nei programmi in corso e futuri, sento che ho ancora bisogno di di un bel pezzo di vita davanti a me”. Ha dichiarato l’attore.

Così Accorsi non molla e decide di cambiare look, si è tolto la barba e a quanto pare piace ancora di più. “Problemi esistenziali: ma adesso che si può togliere la mascherina all’aperto… mi rado o non mi rado?”. Ha ironizzato attraverso l’ultimo post dove si mostra su una vespa.

“In ogni modo sei sempre affascinante”, è il primo commento che si legge e poi ancora “Fa poca differenza la bellezza che è in te rimane intatta”, qualcun altro ha aggiunto: “Quando uno ha la faccia importante va bene tutto”. E voi come lo preferite?

