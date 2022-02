Fatima Trotta e lo “SCATTO rubato” che spopola sui social: “Ammazza… ma un sacco shooting…”

Fatima Trotta esce allo scoperto con uno scatto rubato in dolce intimità. La FOTO è già virale e fioccano i primi commenti: “Ammazza…”.

Nel vasto panorama dello spettacolo nazionale ha fatto il suo ingresso a gamba tesa anche l’attrice e conduttrice, Fatima Trotta.

All’inizio della sua carriera, la showgirl dai lineamenti di bellezza mediterranea e una semplicità disarmante, proveniente dal profondo del suo animo ha condiviso lo schermo insieme a personaggi già avviati e navigati come Stefano De Martino.

Con il passare degli anni, l’artista napoletana si è ritagliata un posto da privilegiata in ambito social. Basta pensare ai 247 mila followers al seguito, tra cui spicca la presenza di ‘Big’ d’autore come Sara Croce e Mara Venier.

I fan attendono con trepidazione una chiamata di ‘Zia Mara’ a Domenica In per mettere a nudo le qualità ancora non note di Fatima. In attesa del momento giusto, l’ex conduttrice di ‘Made in Sud‘ ha lasciato tutti senza parole con uno scatto rubato nella sua più completa intimità

Fatima Trotta, l’entusiasmo e la voglia di… in una sola FOTO: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

In pochi si aspettavano un’uscita via social così elettrizzante e adrenalinica per Fatima Trotta che in una breve serie di scatti ha attirato l’attenzione di quasi tutti i suoi fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE – > Amadeus: pazzesco tocca il sedere alla Marcuzzi, la reazione di Alessia è epica – VIDEO

Tra una gita agli scavi archeologici e un fondotinta o rossetto davanti allo specchio di casa, l’ex padrona di casa di ‘Made in Sud’ non si lascia scappare le belle cose della vita.

Sobria, sorridente a tal punto da far innamorare a prima vista, la showgirl ha mostrato a tutti la sua vera ragione di vita come mai aveva fatto sinora.

La felicità nasce e si moltiplica direttamente dal profondo e dal colore dei suoi occhi, raggianti e penetranti che delineano un fascino esclusivo sotto tutti i punti di vista.

Siamo di fronte ad uno scatto rubato per il cosiddetto ‘shooting day‘ condiviso in compagnia di Roberto Andres, uno dei nipoti preferiti della ‘SuperZia‘ per eccellenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE – > Antonella Fiordelisi come madre natura: lo spogliarello social miete vittime. Alza la camicia e si vede tutto… – FOTO

Nello scatto si evince tutto l’entusiasmo e la voglia di vivere della Trotta, capace di cogliere sempre il bello da tutte le cose che le capitano a tiro.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER