Mahmood è il fenomeno del momento, due vittorie a Sanremo ed un successo enorme. Eppure c’è qualcosa di lui che forse non tutti sanno. Ecco di cosa si tratta

Mahmood è reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo dove, insieme al rapper Blanco, ha cantato la canzone Brividi, che li ha portati dritti sul podio. Negli ultimi anni il cantante, di origini italo egiziane, ha scalato tutte le classifiche e raggiunto vette di successo altissime.

La sua avventura nel mondo della musica è cominciata con una sfortunata esperienza al talent X Factor, dove venne eliminato dopo poche puntate. Ma da lì in poi, il giovane è riuscito, con le sue sole forze, a farsi comunque strada e a conquistare tutti con il suo immenso talento e la sua particolarissima voce.

Il grande successo di Mahmood e quello che non tutti conoscono di lui

Per Mahmood, il successo a 360° è arrivato con la vittoria al Festival di Sanremo 2019 grazie al brano Soldi. Da lì in poi è stato un susseguirsi di successi. Il cantante ha collaborato con le più grandi figure del mondo della musica. La sua voce dal timbro graffiante ed estremamente particolare non può che conquistare tutti. Il suo è un vero e proprio talento naturale.

Per quanto riguarda la vita privata del giovane, è noto a tutti che è figlio di madre sarda e padre egiziano. Ha un bellissimo rapporto con la mamma ma non si può dire lo stesso del rapporto con il padre. Proprio il brano con cui vinse Sanremo 2019, parlava del suo rapporto turbolento con questa figura paterna quasi totalmente assente nella sua vita. Sapete quali sono le lingue parlate da Mahmood? Il giovane è molto legato alla Sardegna e conosce bene il dialetto sardo. Invece inaspettatamente non parla l’arabo.