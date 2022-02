Elisabetta Gregoraci, mega party per il suo compleanno: ospite a sorpresa e un regalo che fa discutere

Elisabetta Gregoraci. La bellissima e frizzante showgirl calabrese ha varcato la soglia dei 42 anni d’età. Ha celebrato con un mega party: un ospite in particolare farà sicuramente parlare di sè

Buon compleanno, Elisabetta Gragoraci. Lo scorso 8 febbraio l’esuberante storica presentatrice del tradizionale show musicale “Battiti Live” ha compiuto 42 anni.

Non potevano mancare i festeggiamenti in grande stile per celebrare la sua vita, attimi di pura gioia immortalati sui social network, condividendo immagini del party glamour con i suoi milioni di fan su Instagram. La showgirl è apparsa raggiante, in forma strepitosa, regalando il suo sorriso coinvolgente agli obiettivi e agli amici intervenuti. Avvolta in un tubino nero attillatissimo dalle spalline sottili e dagli inserti sgargianti a mò di decorazione floreale, ha spento le candeline su una torta a tre piani che arrecava in cima le sue iniziali, decorata con macaron e roselline di zucchero.

Elisabetta Gregoraci: chi c’era alla sua festa?

