L’Isola dei Famosi perde una delle concorrenti più vincenti, Loredana Lecciso svela tutto: il motivo lascia senza parole.

La nuova stagione de L’Isola dei Famosi sembra finalmente pronta, e come tutti gli anni anche oggi sul web sono iniziate le speculazioni sui nomi di chi potrebbe essere il prossimo vincitore del reality.

Anche quest’anno L’Isola sarà condotta da Ilary Blasi, seguendo un format tutto nuovo che dividerà i naufraghi in due grandi gruppi: le coppie e i single. Tra di loro pare essere stato confermato il nome di Loredana Lecciso, compagna di Albano, una delle donne più amate dal pubblico “old” della televisione italiana.

Loredana Lecciso ha partecipato a L’Isola dei Famosi già nel 2010, e ancora oggi racconta l’esperienza come una delle più significative della sua vita. Per questo motivo ha deciso di tornare a giocare nel reality, e la produzione le ha fatto una risposta che ha lasciato il pubblico spiazzato. Ilary Blasi e il suo staff, infatti, hanno proposto alla Lecciso di partecipare al reality in coppia con la figlia Jasmine Carrisi. Mamma e figlia avrebbero potuto rivelarsi una squadra vincente, ma la donna ha deciso di rifiutare l’offerta e lasciare la figlia a casa: “Ho declinato l’invito” ha ammesso. “Ci ho riflettuto molto, ma vivere l’esperienza con un parente sarebbe come viverla a metà”.

Niente Isola dei Famosi per Jasmine Carrisi, dunque, che resterà ad aspettare la madre in Italia. La ragazza è diventata famosa agli occhi del pubblico dopo aver partecipato come coach a The Voice, insieme al papà Albano, ed è prevedibile che presto anche lei segua le orme dei genitori in televisione, sicuramente facilitata dalla loro influenza.

Loredana Lecciso ha giustificato la scelta di lasciare Jasmine a casa così: “Senza telefono non sa stare, faticherei a immaginarmela” ha ammesso. Per questo e altri motivi, dunque, la piccola Carrisi non sarebbe adatta a vivere la vita da naufraga in televisione.