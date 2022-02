La talentuosa ballerina spagnola è tornata a far parlare di sé con un nuovo IG post: questa volta si tratta di una foto fuori stagione.

Maria è semplicemente divina nell’ultimo scatto condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: resisterle è impossibile!

Nell’immagine posa in piedi, mentre sta facendo un bagno in mare: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Una cosa è certa: nonostante il panorama dietro la Pedraza sia un vero e proprio paradiso terrestre, il focus dei fan è tutto su di lei!

La bella influencer indossa un bikini nero, che comprende una parte superiore a forma di triangolo ed un micro slippino abbastanza sgambato: gli zoom si sono sprecati!

Siete pronti a vedere la foto più esplosiva di Maria Pedraza? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Maria Pedraza sa sempre come rendere felici i suoi fan: FOTO in costume tutto l’anno…

Nello scatto la favolosa attrice spagnola viene immortalata con il corpo di profilo, il volto girato a favore di fotocamera, lo sguardo rivolto verso sinistra ed un magnifico sorriso sulle labbra: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Non c’è dubbio: Maria Pedraza è il mix perfetto tra bellezza, talento, fascino e sensualità.

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei la più bella del mondo, non ci sono altre parole”; “La prossima foto la fai con me”; “Maria sei una dea” oppure “Fa un campionato a parte”.

Le foto della strepitosa ventiseienne sono come una droga per i fan: non ne possono fare a meno!

La popolarità di Maria Pedraza cresce ogni giorno a vista d’occhio: il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 11,9 milioni di followers.