Noemi, lo sfogo inatteso in diretta: tutta la verità rivelata a Silvia Toffanin

Noemi dopo il Festival di Sanremo è tornata a Verissimo per raccontare il suo ultimo anno: non sono mancate le lacrime nello studio di Silvia Toffanin

Noemi è stata una delle grandi protagoniste di questo ultimo 72esimo Festival di Sanremo. Con “Ti amo non lo so dire” ha conquistato come ogni volta i telespettatori, che hanno incoronato la canzone una delle più belle di questa competizione. Proprio come l’anno scorso, la cantante è salita sul palco dell’Ariston portando la sua gioia e la nuova Noemi.

Infatti, lo scorso anno, Noemi ha spiazzato tutti salendo sul palco dell’Ariston con un fisico completamente diverso da quello che aveva fino a qualche anno fa. In ogni caso, il suo cambiamento va oltre l’aspetto fisico, perché è uscita definitivamente da un tunnel buio. Improvvisamente, sentiva di non aver fatto niente di sensato nella sua vita.

Noemi a Verissimo: “Oggi finalmente sto bene”

La cantante ha raccontato a Silvia Toffanin, di essere riuscita a venire fuori da questo periodo, quando ha capito di dover fare un reset nella sua vita e di dover cancellare tutto quello che non andava bene. Per lei è stato fondamentale l’aiuto di suo marito Gabriele, che spera di poter assistere in futuro nello stesso modo in cui lui ha fatto con lei.

Gabriele le ha fatto una sorpresa e le ha fatto recapitare una lettera, dove ha rivelato di essere profondamente orgoglioso di lei e della donna che è diventata, dopo tutte le cose terribili che è stata costretta ad affrontare. E soprattutto è fiero del modo in cui l’ha vista riprendere in mano le redini della sua vita, aggrappandosi al suo lavoro, alla musica.

“Io ti amo lo so e te lo voglio dire” si conclude così la lettera, riferendosi ovviamente al brano portato al Festival. L’emozione di Noemi è stata semplicemente incontenibile.