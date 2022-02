Napoli-Inter le pagelle e il tabellino del big match andato in scena allo stadio Maradona tra la squadra di Spalletti e quella di Inzaghi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ospita l’Inter allo stadio Maradona: inutile dire che la partita è di fondamentale importanza per le speranze di entrambe le compagini. Gli azzurri vogliono i tre punti per rilanciarsi in chiave scudetto, i nerazzurri vogliono invece staccare nuovamente le inseguitrici dopo aver riaperto i giochi perdendo il derby.

Pronti via e il Napoli gioca subito con maggiore intensità. Una furbizia di Osimhen cambia il match: l’attaccante viene colpito in area e l’arbitro, dopo un consulto con il Var, assegna il calcio di rigore. Insigne dal dischetto è freddissimo e sigla l’1 a 0. Gli azzurri giocano con impeto e sfiorano il raddoppio in diverse occasioni: Zielinski con un super tiro a giro accarezza anche il palo. Gli ospiti creano pochissimo e si affacciano da Ospina con un semplice colpo di testa di Dzeko.

Nel secondo tempo, l’Inter trova subito il pareggio con Edin Dzeko: nonostante le numerose critiche in estate, il bosniaco si sta dimostrando un rinforzo di assoluto livello e sta segnando gol molto importanti. Nella seconda frazione gli ospiti giocano con più coraggio e mettono in difficoltà gli azzurri. Non bastano gli assalti finali: le due squadre si dividono il punticino. Rammarico per la squadra di Spalletti, che ha sprecato l’ennesima occasione importante. Buon punto per l’Inter, che ricordiamo ha ancora una partita da recuperare.

Napoli-Inter le pagelle e il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6, Di Lorenzo 5.5, Koulibaly 6, Rrahmani 6.5, Mario Rui 5.5, Lobotka 6, Fabian 5.5, Politano s.v (Elmas 5), Zielinski 5.5, Insigne 7, Osimhen 6.5. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, de Vrij 5, Dimarco 5.5; Dumfries 6.5, Barella 6, Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 6; Lautaro 5.5, Dzeko 7. All. S. Inzaghi (squalificato, in panchina il vice Farris).

Arbitro: Doveri

Reti: Insigne, Dzeko

Migliore in campo: Dzeko