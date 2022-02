Uno scatto di pura emozione si affianca alla descrizione di uno stato d’animo indimenticabile e che continuerebbe a vivere in Carlotta Mantovan.

La conduttrice e giornalista di origini veneziane, Carlotta Mantovan, posta settimanalmente alcuni dettagli della sua vita privata. Uno in particolare, apparso nel corso di queste ore, pare sia riuscito a risvegliare la coscienza di molti suoi spettatori su un argomento ben preciso. E donando, al contempo, uno sguardo più consapevole rispetto al suo passato.

Dopo l’incolmabile assenza lasciata dal conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso nel marzo del 2018, le giornate lontane dal lavoro dell’ex modella saranno principalmente dedicate a Stella, la dolce bambina “miracolo” nata dal loro amore nel 2013. Ma non solo. Scorrendo il suo profilo si può anche ammirare la bellezza di alcune lunghe passeggiate nella natura. Quanto la loro dedizione nel coltivare, spesso, la loro passione per i cavalli.

Carlotta Mantovan “la felicità racchiusa in un attimo”, poi la FOTO: come dimenticare?

“Happy together“, è questa la didascalia di uno degli ultimi scatti, accanto a Fabrizio, pubblicati dalla stessa giornalista sul suo profilo Instagram. “La felicità racchiusa in un attimo“, sottolinea un utente tra i commenti rilasciati più recentemente in ricordo della bellissima coppia. Gli sguardi di entrambi appaiono come illuminati da un barlume di infinita complicità e tenerezza. Un ricordo, quest’ultimo, che sembrerà per tal ragione e agli occhi di molti volto a durare per sempre.

Il primo incontro tra Carlotta e Fabrizio fu durante la messa in onda di “Miss Italia“. Correva l’anno 2001. Fabrizio ricopriva il ruolo di conduttore all’interno della trasmissione. E soprattutto tra i due fu subito amore. Un amore destinato a durare in eterno. E che tutti i loro sostenitori non possono che ricordare come una manifestazione di gioia indissolubile.

“Che grande uomo che è stato“, continuerà un secondo utente osservando la magia contenuta in un semplice scatto. “Tu eri la TV pulita, educata, garbata…” aggiungerà un terzo. “Sempre con noi“, concluderà infine con dolcezza un’ultima osservatrice.

Dunque, nonostante l’inevitabilità del presente, pare che il sorriso dovuto alla presenza di Fabrizio nella sua vita sia riuscito a sopravvivere in Carlotta. Anche lei di gran lunga stimata dal pubblico italiano, quanto dai colleghi che hanno sempre dimostrato di sostenerla nei momenti più difficili. La piccola Stella, sempre più simile al papà, ne sarebbe una prova lampante.

