Ornella Muti regala a tutti i suoi follower due scatti del passato. Un primo piano che lascia senza parole. Resta la più bella

Un’icona di cinema e bellezza, da sempre, per il nostro Paese che quest’anno è arrivata dritta all’Ariston. Ornella Muti è stata scelta da Amadeus come sua compagna di viaggio per la prima serata del 72esimo Festival di Sanremo. Su di lei prima e dopo non sono mancate le polemiche.

Prima quelle legate alla cannabis e alle foto postate con la figlia Naike alla quale la celebre attrice ha risposto: “Non giro certo per i Festival donando canne. Io sono per la cannabis terapeutica, non per la canna ludica”. Poi la sua estrema impostazione sul palco, forse data dall’eccesso di emozione per un’avventura nuova per lei, che non è piaciuta affatto al pubblico a casa e in platea.

Ora ad una settimana dalla chiusura della kermesse, la notizia della richiesta di giudizio immediato per la sorella Claudia coinvolta nell’ambito dell’indagine sul traffico di droghe sintetiche acquistate sul dark web. Insomma per Ornella non c’è pace e così lei si rifugia nel passato. Vola indietro nel tempo ed il suo pubblico l’applaude.

Ornella Muti da giovane, la bellezza in persona: le FOTO

Avanti e indietro nel tempo. È così che Ornella Muti ci ha abituato a seguirla su Instagram. La bella e brava attrice, delizia, infatti, tutti i suoi follower, oltre 300 mila sul social dell’immagine, con foto di oggi e scatti che raccontano il suo passato e inevitabilmente la sua lunga e importante carriera.

E proprio questo pomeriggio la Muti ci ha riproposto due scatti che la immortalano giovanissima in un primo piano magico. Pelle chiarissima e dei meravigliosi occhi azzurri, cerulei, che si fanno notare al primo colpo. Capelli castani e leggermente ondulati che “staccano” rispetto ai colori dell’incarnato ed un’espressione seria, quasi arrabbiata, che mette in mostra tutta la sua bravura.

Ornella non aggiunge nulla alle due foto ricondivise da una pagina social ma i suoi fan per lei hanno subito belle parole. Tra tutti c’è chi la definisce “Una vera principessa”.