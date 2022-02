Michelle Hunziker, momenti di tenerezza con un altro uomo: Trussardi è solo un ricordo – FOTO

Michelle Hunziker volta pagina: la celebre conduttrice infatti è stata paparazzata con un altro uomo. Di chi si tratta?

Michelle Hunziker volta pagina. La celebre conduttrice di origine svizzera ma amatissima in Italia, avrebbe aperto le braccia ad un altro uomo e le foto non sono passate inosservate. E Trussardi? Ognuno ha preso la sua strada ma a quanto pare i rapporti tra i due sono rimasti comunque buoni per amore delle loro due figlie, Sole e Celeste.

Il momento della separazione è stato un colpo mediatico, un amore durato dieci anni e che è finito sotto gli occhi del web suscitando sgomento ai sostenitori della coppia. Adesso che i due hanno preso strade diverse, pare proprio che la bella svizzera abbia iniziato una frequentazione con un uomo noto.

Michelle Hunziker, chi è l’uomo accanto a lei?

