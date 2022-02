Bianca Atzei ha catalizzato l’attenzione del popolo del web mostrandosi divina. ll vestitino e la posa incandescente hanno stuzzicato le fantasie.

Curve sbalorditive, sguardo ipnotico e fascino travolgente. Bianca Atzei ha fatto sognare il popolo del web con una serie di scatti condivisi su Instagram dove si è mostrata divina.

La cantante torna così a stupire i suoi 851 mila follower, estasiati dalla sua bellezza incredibile e dalla sua verve travolgente. Conosciuta nel panorama musicale per le sue hit di successo ha poi esordito nel panorama televisivo prendendo parte a format del calibro de “L’Isola dei Famosi”, nell’intento di vivere un’esperienza nuova e distrarsi dal forte dolore provato a seguito della rottura con Max Biagi.

Oltre al successo sugli schermi, ha raggiunto una grande notorietà sui social dove racconta le sue giornate scandite tra set e attimi spensierati: in particolare gli scatti condivisi sul suo feed Instagram sono sempre da capogiro, scatenando una pioggia di like e complimenti. L’ultimo ha esordito il medesimo effetto.

Bianca Atzei, vestino e posa sublime: fan nel delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

“Complimenti”, “Meravigliosa”, “Sei splendida”, “La più bella dell’universo”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Bianca su Instagram. Si tratta di una serie di scatti da infarto in cui è ritratta con un vestitino cortissimo mostrando le sue curve travolgenti.

Brillante e tempestato di piume, l’abito cortissimo scopre le sue gambe divine: il tutto è reso ancora più magico dalla posa dell’artista, che stuzzica subito le fantasie del popolo del web, e dal suo sguardo magnetico.

Bellissima i fan non hanno che potuto scatenarsi davanti alla visione memorabile, accorrendo a mettere subito il loro like e spendere complimenti in merito al suo fisico incredibile e al suo fascino.

Il post è stato così un grande successo confermando quanto ogni contenuto dell’artista ipnotizzi il pubblico.