Dusan Vlahovic, ecco chi è la bellissima fidanzata del centravanti della Juventus

Dusan Vlahovic è l’uomo del momento in Serie A: il capocannoniere del torneo, appena passato alla Juventus, avrebbe una splendida fidanzata

Tutti parlano di lui e non potrebbe essere altrimenti. Alla fine di gennaio, la Juventus ha ribaltato il tavolo portando a casa dalla Fiorentina per circa 70 milioni di euro Dusan Vlahovic, il centravanti serbo capocannoniere in Serie A.

Un investimento corposo per i bianconeri, per provare ad assicurarsi almeno il piazzamento Champions. Vlahovic ha risposto subito presente, mettendoci 13 minuti per segnare il primo gol con la nuova maglia, contro il Verona. Un cannoniere di razza, proprio quello che ci voleva per Massimiliano Allegri.

Con lui, le speranze della Vecchia Signora di un finale di stagione da protagonista aumentano considerevolmente. La sensazione è che a Torino abbiano trovato il bomber per i prossimi anni, capace, forse, di lenire il dolore per l’addio di Cristiano Ronaldo.

Attorno a Vlahovic, si moltiplicano anche le voci di gossip. Si è vociferato molto su chi sarebbe la sua attuale fidanzata e ciò che è emerso dai rumours lascerebbe senza parole.

Dusan Vlahovic, il gossip impazza: nel suo cuore una ex Miss Italia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Secondo i bene informati, si tratterebbe di Carolina Stramare, splendida ex Miss Italia, eletta reginetta nel 2019. Carolina, che quest’anno è anche ‘madrina’ del campionato di Serie B, sarebbe stata avvistata alcuni giorni fa a Firenze, poco prima del trasferimento del giocatore a Torino, proprio in sua compagnia.

I rumours sono stati amplificati dal fatto che giorni fa, in occasione del suo 23esimo compleanno, Carolina ha postato scatti sui regali molto costosi ricevuti da un ammiratore rimasto anonimo. Anche se non ci sono conferme in merito, anzi, la trama si infittisce con ulteriori indiscrezioni che stanno circolando.

Il settimanale ‘Chi’ riferisce invece che Vlahovic sarebbe stato legato alla influencer Mariasole Pollio, di origini partenopee. Tuttavia, la frequentazione si sarebbe interrotta proprio per via del trasferimento alla Juventus del centravanti, che vorrebbe concentrarsi solo sui suoi impegni professionali.

Nulla di certo, dunque, se non una cosa: a quanto pare, Vlahovic nello schivare le voci sulla sua vita privata è bravo almeno quanto a smarcarsi dai difensori.