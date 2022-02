“Amore, corri da me” Elisabetta Gregoraci lancia l’appello in bikini: lui risponde con un commento – FOTO

Elisabetta Gregoraci stuzzica le fantasie di milioni di utenti con questa foto dove appare senza filtri e senza veli: magnifica.

Elisabetta Gregoraci sa sempre come colpire e far affondare il web. Ovviamente inteso nel senso più seduttivo che esiste, le sue foto sono un’esplosione di eros, capace di far affiorare le pulsioni a tutti, anche ai soggetti più improbabili. Un corpo sempre allenato e curato in ogni dettaglio, Elisabetta è l’emblema della mediterraneità.

Amatissima sul web, Elisabetta non sbaglia un colpo. Ogni outfit è curato in ogni minimo dettaglio, sempre impeccabile e anche la sua versione casalinga con tuta è sempre così perfetta da suscitare non poco imbarazzo per le comuni mortali. Un’occasione per prendere nota e scovare le mode del momento. Ma cosa fare quando non indossa nulla?

Elisabetta Gregoraci, un miraggio sulla battigia: incantevole

