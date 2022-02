Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la verità definitiva sul loro riavvicinamento. Qualcuno finalmente ha parlato

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la storia infinita dei due celebri personaggi. É davvero esplosa nuovamente la scintilla tra i due? Sembrerebbe esserci una testimonianza affidabile

“I can’t live with or without you” (Non posso vivere con o senza di te) cantavano gli U2 in una delle loro canzoni più celebri. In questa sola frase sembrerebbe essere riassunta la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una relazione nata e cresciuta sotto i riflettori che ci sta abituando a colpi di scena incredibili.

Facciamo un riassunto dei capitoli precedenti. La bellissima modella Belen Rodriguez e il prodigioso ballerino Stefano De Martino si sono conosciuti circa dieci anni fa; galeotto fu lo studio televisivo dell’acclamato talent show di Canale 5 “Amici di Maria de Filippi”. Esplose l’amore. I due formarono una bellissima coppia. Innamoratissimi, si sono sposati il 20 settembre 2013; nello stesso anno hanno dato il benvenuto al loro primogenito, il piccolo Santiago. Appena due anni dopo, però, il rapporto s’incrina e si dicono addio comunicando la notizia al pubblico tramite un comunicato stampa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: a che punto siamo del loro rapporto. Risvolti clamorosi

L’amore e la passione che legano Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono incommensurabili. Dopo la prima poderosa crisi, la coppia decide di fare un nuovo tentativo nel 2019 che, purtroppo, ha vita breve. Nella prima metà del 2020, infatti, la rottura sembra insanabile.

A Stefano De Martino vengono attribuiti una serie di flirt mai del tutto confermati. Belen Rodriguez, invece, inizia una travolgente relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese dal quale ha avuto una figlia un anno dopo (luglio 2021) di nome Luna Marì.

La bellissima modella e presentatrice argentina ha recentemente concluso anche questo rapporto, travolta da un mare di pettegolezzi.

Il gossip è diventato sempre più funesto all’idea che possa essere tornato nella sua vita proprio l’ex ballerino e giudice di “Amici”. Si vocifera che si sia riaccesa la scintilla tra i due. La stessa Belen ha confermato una frequentazione costante in un’intervista al Corriere della Sera: “Sì, ci vediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete”.

La neo presentatrice de “Le Iene” ha rivelato di vivere da sola con i suoi due figli, tuttavia i padri sono entrambi ottimi e presenti.

Una fonte che ha preferito rimanere anonima, ma che è tra le fila delle amicizie più strette della showgirl, ha tuttavia rivelato al settimanale Nuovo che Stefano De Martino e Belen sarebbero tornati insieme sul serio.

Stavolta, però, lei ha messo dei paletti: basta tira e molla, dev’essere per sempre. “É tornata ad essere felice dopo la sofferenza vissuta per l’addio al baby fidanzato” – ha confessato un altro anonimo informatore.

