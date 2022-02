Diletta Leotta, l'annuncio che sorprende tutti: "Sapete che mi piacciono quando..." - VIDEO

Diletta Leotta in una dichiarazione che lascia a bocca aperta gli ammiratori, la conduttrice svela un lato nascosto di se stessa

Una scatenata Diletta Leotta è ormai uno dei personaggi pubblici più seguiti a tutti i livelli. La conduttrice televisiva e radiofonica guadagna sempre maggiore considerazione e successo, oltre a essere sempre più una celebrità sui social.

Su Instagram, è da tempo una delle celebrità italiane più in vista con oltre 8 milioni di followers. A livello professionale è impossibile non riconoscere la sua bravura, che va oltre l’ambito sportivo, quello in cui è diventata famosa inizialmente. Su ‘DAZN‘, a margine del campionato di calcio, è lei la star indiscussa, ma si sta affermando anche come una delle speaker radiofoniche di punta di ‘Radio 105’.

Proprio con la sua radio, ha seguito molto da vicino il Festival di Sanremo, un amore scoccato a prima vista dopo aver partecipato all’Ariston come co-conduttrice due anni fa. Nel corso delle dirette, il suo programma con Daniele Battaglia raccoglie sempre più ascolti, anche grazie alle gag cui i due danno vita.

L’ultimo siparietto ha davvero scatenato i followers, con una rivelazione di Diletta agli ascoltatori piuttosto inattesa.

Diletta Leotta, la provocazione improvvisa in diretta che accende Instagram

Diletta ha spiegato infatti di essere piuttosto sensibile a determinate parole, che se pronunciate ottengono su di lei un effetto alquanto seducente. Ecco cosa ha detto in diretta:

la parola ‘assioma’ e’ molto bella e seducente. sapete che a me piacciono molto quando…capito, no? la parola dell’altro giorno poi…’Tracotanza’. Mamma mia, che bello, che saggezza, che opulenza, no?

Il tutto, alla presenza di un Daniele Battaglia piuttosto imbarazzato. Il conduttore ha tentato di rispondere alla provocazione di Diletta, ma ha poi preferito non dire nulla.

Un siparietto ripubblicato dalla pagina Instagram di Radio 105, davvero molto divertente che ha suscitato l’ilarità della community di Instagram, diventando rapidamente virale.