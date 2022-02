Oggi a “Verissimo” con Silvia Toffanin il racconto del dramma vissuto dalla grande campionessa azzurra. È la prima volta che accade

Come lei nessuno mai nello sci. Resta la regina incontrastata della montagna e soprattutto delle nevi. Lei è Deborah Compagnoni, la campionessa azzurra che ha vinto tre ori mondiali raggiungendo il record azzurro nella coppa del mondo, rimasto imbattuto per tantissimi anni dopo il suo ritiro. Questo pomeriggio la Compagnoni è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”.

Con lei la padrona di casa ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera. Anni meravigliosi per la sciatrice: “è particolare quell’adrenalina lì che non provo da 20 anni, cambia la vita e gli impegni – ha sottolineato rispondendo alla domande se tutto quel mondo e quelle emozioni le mancano – Quel periodo non l’ho dimenticato ma è ben definito nel tempo ed in quei 15 anni di gare” ha detto.

Deborah Compagnoni parla della sua famiglia

Deborah Compagnoni oltre alla sua carriera sportiva, con Silvia Toffanin ha raccontato anche la sua vita privata. Grazie al papà Giorgio, guida alpina, ha imparato da piccolissima a percorrere la montagna con la neve in sci. A soli due anni e mezzo è salita per la prima volta sugli sci e la sua disinvoltura ha fatto subito capire al papà che lei sarebbe stata una stella. E così è stato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la verità definitiva sul loro riavvicinamento. Qualcuno finalmente ha parlato

E sempre con gli sci è cresciuto il fratello più piccolo di Deborah, Jacopo. Sulla neve, oggi, la campionessa trova il suo baricentro e si sente più vicina a chi non dimenticherà mai.

Deborah Compagnoni con Silvia Toffanin ricorda il fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Oltre ai momenti belli e memorabili, oggi a “Verissimo” Deborah Compagnoni ha parlato anche del dolore che l’ha colpita pochi mesi fa. Per la prima volta ha raccontato in tv il suo dramma, la morte del fratello Jacopo travolto da una valanga lo scorso dicembre mentre faceva sci alpinismo.

“La montagna lo ha portato via. Era la sua passione, personale e come mestiere, faceva la guida alpina. Aveva trasmesso anche a me tanto amore per l’alpinismo” ha raccontato l’ex atleta.

“È passato poco tempo che non mi sembra vero – ha ammesso non riuscendo a trattenere le lacrime – io credo nel destino, credo che c’è già qualcosa di scritto in ognuno di noi. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Aveva 11 anni meno di me. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma adesso ci sono le sue due bambine, Virginia e Carolina e mia cognata Francesca”, ha spiegato la Compagnoni a Silvia Toffanin che si è commossa insieme alla sua ospite.

Carolina, la più piccola di famiglia, usa già gli sci, un paio di sci molto particolari, quelli azzurri di famiglia. Quelli che Deborah come Jacopo e tutti i loro figli hanno indossato per andare per la loro prima volta sulla neve. Oggi la sua mamma si fa forza portando a sciare le sue nipotine, le figlie di Jacopo. “Dobbiamo pensare che Jacopo ci guarda ed è orgoglioso di tutti noi” ha aggiunto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Amici 21”, l’allievo costretto a lasciare la scuola. Il crollo devastante in casa

Infine, per lei, un regalo molto particolare. Il filmato che mostra la sua ultima volta insieme al fratello sulla neve. “Sulla montagna di casa, un filmato che abbiamo fatto assieme, l’ultima discesa fatta nel mese di ottobre – ha raccontato tra le lacrime – È un bel regalo e penso che lui sia contento di promuovere la montagna”.