Federica Nargi raccoglie una pioggia di complimenti su Instagram. Due scatti in giro per Milano in cui mostra bellezza e sensualità

Ha da poco spento le sue 32 candeline e si mostra più bella ed in forma che mai. L’ex velina Federica Nargi vive un momento felice della sua vita e chi la segue sui social lo sa. Solo qualche giorno fa è stata una giornata di allegria per la bella mora che insieme alla sua famiglia e agli amici più intimi ha festeggiato il suo compleanno.

Tra i tanti regali per lei, una dedica dolcissima da parte del suo compagno, Alessandro Matri. I due fanno coppia fissa dal 2009 e insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia mettendo al mondo due splendide bambine: Sofia e Beatrice.

Per festeggiare il suo grande amore anche sui social, Matri ha fatto un gesto romanticissimo, ha dedicato alla sua Federica alcuni dei versi scritti da Cesare Cremonini in ‘La nuova stella di Broadway‘: “…E chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos’è la felicità!!! – ha scritto l’ex calciatore su Instagram – Auguri motore della nostra vita!!! Sei la mamma e la compagna perfet… scusa stavo scrivendo una cazzata (ride, ndr). Ti amiamo alla follia”.

Federica Nargi in giro per Milano: lei è la bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

È bastata una giornata di sole in quel di Milano per dare a Federica Nargi l’allegria giusta per fare una bella passeggiata, nei pressi del castello sforzesco, e sfoggiare un look che richiama già alla primavera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Una vera principessa” Ornella Muti vola indietro nel tempo e dimentica tutto. Una dea – FOTO

Lei ironizza sul gioco di parole che compongono l’ormai noto green pass e a corredo dei due meravigliosi scatti che la immortalano in giro per la città meneghina scrive: “No green … No pass 😜…”.

Il riferimento è al colore del suo look, verde appunto: stivali e maglioncino verde, abbinati ad un pantalone a fantasia. Federica attraversa la strada e mostra tutta la sua perfezione. Un fisico da fare invidia e forme che attirano gli occhi come una calamita.

Un didietro e un davanti che sono uno spettacolo per gli occhi. Ogni cosa è al suo posto ed i follower sono lieti di poter ammirare così tanta bellezza e sensualità, in uno colpo, senza nessuna esagerazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Amore, corri da me” Elisabetta Gregoraci lancia l’appello in bikini: lui risponde con un commento – FOTO

La Nargi è la dimostrazione del fatto che per piacere non servono gli eccessi ma solo essere sé stessi. Per lei piovono complimenti. “Splendida” uno dei commenti più belli per lei.