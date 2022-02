Mattia ha ricevuto una terribile notizia nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. A poche settimane dal serale, un infortunio ha compromesso tutto

Mattia è stato uno dei ballerini più amati di questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Qualche settimana fa, Mattia ha avuto un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a stare fermo per più di un mese. Al termine di queste settimane, ha ricevuto il referto medico: dovrà stare fermo per altri tre mesi e per questo lasciare la scuola.

Mattia, in lacrime, è tornato in casetta per comunicare l’accaduto ai suoi compagni di scuola. Ha cercato subito Christian, che è diventato il suo migliore amico all’interno del programma. I due passavano moltissimo tempo insieme, vivevano in simbiosi nella casa e non è stato facile per lui dirgli di dover andare via. È stato un momento davvero straziante.

Amici 21, Mattia deve lasciare la scuola: la reazione di Christian

Mattia, in lacrime, si è lanciato su di lui e lo ha abbracciato forte, promettendogli di rivedersi fuori. Christian, capendo quello che stava succedendo, è scoppiato in lacrime ed è crollato tra le braccia del suo amico. “Tu per me sei fondamentale, io non ce la faccio qui senza di te” gli ha ripetuto più volte, stringendolo fortissimo. I due hanno continuato a piangere, dicendosi di essere contenti di aver fatto la conoscenza l’uno dell’altro e di aver trovato qualcuno di così importante.

Mattia ha provato ad essere forte per lui, rassicurandolo più volte e dicendogli che lo seguirà e che lo aspetta fuori. Un momento davvero fortissimo: i loro compagni sono rimasti in disparte, dentro la casa, scegliendo di lasciarli soli. In seguito, Christian ha aiutato Mattia a preparare la valigia e gli ha promesso che nessuno dormirà nel suo letto.

Alla fine Mattia ha lasciato definitivamente la scuola, ma con una promessa da parte del maestro Todaro: “Anche se non ci sarà Christian, a settembre un banco sarà tuo“.