Tragedia familiare, lite sui voti a scuola: un 15enne uccide i genitori e il fratello

Uccide i genitori e il fratello dopo una lite scoppiata per i voti bassi a scuola: tragedia familiare confessata da un 15enne

Una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche per il rendimento scolastico di un giovane di 15 anni potrebbe essere la causa di una immane tragedia familiare. Il ragazzo ha ucciso i suoi genitori e il fratellino di circa 10 anni, confessando solo dopo quattro giorni.

Il terribile fatto di cronaca è avvenuto in Spagna, ad Elche, in provincia di Alicante. L’assassinio dei genitori e del fratellino, da parte del ragazzo, risalirebbe a martedì scorso, ma la confessione sarebbe arrivata soltanto oggi.

Il giovane avrebbe ucciso la sua famiglia a colpi di fucile da caccia, rimanendo con i cadaveri in casa per quattro giorni. La Polizia Nazionale spagnola, stando alle prime ricostruzioni fornite da ‘El Pais’, sarebbe stata allertata in seguito alla segnalazione di una vicina che per prima avrebbe raccolto la confessione del 15enne.

A 15 anni uccide la sua famiglia: la tragedia scatenata da futili motivi

Le prime indagini sul triplice delitto starebbero portando alla luce un quadro familiare piuttosto teso. Il 15enne, pare, era costantemente rimproverato dai genitori per i bassi voti scolastici. Non solo, la madre e il padre lo riprendevano spesso per la scarsa partecipazione ai vari lavori domestici e agricoli nella loro casa del quartiere rurale di Algoda, a Campo de Elche. A scatenare la furia omicida del ragazzo, potrebbe essere stata una violenta lite tra lui e la madre, che aveva deciso di punirlo tagliandogli i cavi per la connessione a internet.

A portare alla luce il massacro, come detto, la denuncia di una vicina, messa in allerta da una conversazione avuta con il ragazzo e in cui quest’ultimo avrebbe prima risposto in maniera evasiva, quindi confessando gli omicidi. La donna avrebbe chiesto al 15enne informazioni sui suoi genitori e il giovane avrebbe risposto: “Non li vedo da molto tempo”. Proseguendo nella conversazione, avrebbe infine confessato: “Li ho uccisi qualche giorno fa“. La vicina a quel punto avrebbe contattato un parente della coppia, che ha chiamato la polizia precipitandosi sul posto. Il giovane, arrestato, ha confermato di aver commesso il delitto. Le prime rivelazioni degli inquirenti spiegano che non ci sarebbe alcun rimorso da parte sua.