Bollettino del 12 febbraio: i dati della pandemia di oggi in Italia

Il Ministero della Salute, oggi sabato 12 febbraio, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Italia.

I casi riguardanti la pandemia da Covid in Italia sono stati resi noti attraverso tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Oggi, come riporta quest’ultima, il dato delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è aumentato a 12.053.330 con un incremento di 62.231 casi. In calo i soggetti attualmente positivi che ad oggi sono pari a 1.695.614 (-55.511). Diminuivano anche i ricoveri in terapia intensiva (-42) che ad oggi sono 1.223 pazienti. Il dato dei guariti è arrivato a 10.206.892 con un incremento di 117.463 unità. Purtroppo sale ancora il bilancio dei decessi con 269 decessi nelle ultime 24 ore che raggiungono il totale di 150.824.

Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di venerdì 11 febbraio

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha pubblicato i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il dato dei contagi complessivi è aumentato a 11.991.109 con un incremento di 67.152 casi. Tra questi 1.751.125 sono gli attualmente positivi, vale a dire in calo di 62.149 rispetto a giovedì. Il dato dei pazienti in terapia intensiva invece è di 1.265 (-57). Quello dei guariti è aumentato a 10.089.429 (+129.293). Inoltre il bollettino ha registrato che i decessi hanno avuto un incremento di 334 morti, per un totale di 150.555.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 10 febbraio

Anche nella giornata di giovedì, il Ministero della Salute ha reso noti i numeri sulla pandemia da Covid-19 in Italia. In aumento i casi di contagio nel nostro Paese, pari a 11.923.631. Di questi, attualmente positivi erano 1.813.274.

Diminuivano le persone ricoverate nelle terapie intensive, per un totale di 1.322. Il dato relativo ai guariti aveva toccato le 9.960.136 unità. Infine cresceva purtroppo anche il bilancio relativo ai decessi, il cui totale era di 149.896 vittime.