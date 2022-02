Noemi la fa grossa. La scollatura nelle stories mette i brividi. Atomica – FOTO

Noemi sorprende tutti e lo fa tra le storie dove la scollatura lascia senza fiato. Semplicemente atomica.

Tra le protagoniste dell’ultimo “Festival di Sanremo” c’è lei, Noemi. La cantante eletta tra le più eleganti in occasione della kermesse, ha lasciato tutti senza fiato con i suoi abiti che non lasciavano nulla al caso. Ogni dettaglio era accentuato, ogni qualità dell’artista messa in risalto sera dopo sera, per la gioia dei milioni di telespettatori.

Il singolo “Ti amo non lo so dire” sta riscuotendo un discreto successo e la cantante, reduce ancora dall’esperienza musicale dell’anno non può che ritenersi soddisfatta. Le sue ultime foto sono come un ringraziamento per le emozioni provate, una settimana magica: “Onorata e orgogliosa di aver partecipato a questa edizione di @sanremorai che, per me, ha avuto uno dei cast più belli di sempre”.

Noemi, scollatura che da brividi: le stories non mentono

