Sta per cominciare una nuova dinamica molto particolare ad Un Posto al Sole: le anticipazioni hanno fatto scoppiare la bufera sui social

È un periodo molto particolare per i nostri protagonisti di Un Posto al Sole. Negli ultimi mesi, sono tornati due giovani nel cast: Nunzio, il figlio di Franco, e Chiara, la fidanzatina che ha avuto per diversi anni fino alla loro rottura prematura. I due, proprio di recente, sono tornati insieme. Dopo che la giovane Petrone ha perso suo padre in un incidente stradale, è cominciato un periodo molto difficile per lei.

Nunzio pensava che Chiara fosse cambiata dopo la morte di suo padre, invece proprio di recente ha deciso di lasciarla perché ha capito che lei è la stessa di sempre. Non sa che lei ha cominciato ad assumere droghe e che sta frequentando brutte compagnie. Nel frattempo, sta succedendo anche qualcos’altro che sta mettendo la sua salute mentale a dura prova.

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle prossime puntate: nuovo interesse amoroso per Roberto Ferri

Infatti, Roberto Ferri ha deciso di proporle un lavoro piuttosto importante e prestigioso. Lei, che non si è mai fidata dell’imprenditore, ha trascorso le ultime settimane a cercare di capire se mettersi in affari con lui. Si è consultata più volte con Nunzio e anche con Franco, che ha raccontato di essersi trovato molto bene a lavorare insieme a lui. Per questo, Chiara negli ultimi tempi ha cominciato a prendere sempre più in considerazione la sua proposta.

Roberto sta vivendo un momento molto complicato perché ha capito di essere ancora innamorato di Marina, ma lei gli ha detto che non ha intenzione di tornare insieme a lui. Prossimamente, l’imprenditore napoletano metterà gli occhi proprio sulla giovanissima Chiara, iniziando a nutrire così un interesse amoroso per lei.

Sul web è scoppiata una polemica: i telespettatori non possono credere che, ancora una volta, Roberto finirà per invaghirsi di una donna così tanto giovane come lo è Chiara Petrone.