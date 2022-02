“Beautiful”, l’album dei ricordi: Storm si suicida per salvare Katie – VIDEO

Beautiful, vi ricordate di quando Storm sparò per sbaglio alla sorella Katie? La tragedia lo portò al suicidio.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ripercorriamo i tragici avvenimenti che portarono alla morte di Storm. Il fratello delle Logan si uccise per dare il suo cuore a Katie dopo averle sparato.

I tempi d’oro di Beautiful: Storm dà il suo cuore a Katie (letteralmente)

Era il 2009 quando il fratello maggiore di casa Logan sparava per sbaglio alla sorellina per poi suicidarsi in una stanza d’ospedale nel tentativo di salvarla. I problemi e malintesi che portarono a quel tragico gesto, tuttavia, affondavano le radici in una storia lunga decenni, fatta di odi e gelosie tra i Forester e i Logan. Dopo essersi visto portare via la fidanzata Taylor Hayes da Ridge Forrester, Storm (il cui vero nome in realtà era “Stephen”) era diventato insofferente nei confronti dello stilista e della sua famiglia. il suo rancore crebbe con il tempo, alimentato dal modo in cui Stephanie Forrester trattava Brooke. Per questo add un punto l’uomo scelse di vendicarsi, sparando alla matriarca della Forrester durante una sfilata. L’evento sconvolse le sorelle, che riuscirono a salvarlo dalla prigione e mandarlo in terapia.

Tornato a Los Angeles, Storm cominciò ad intrattenere una relazione con Ashley Abbott, che tuttavia si allontanò da lui non appena venne a conoscenza del tentato omicidio. Nel tentativo di scagionarsi, l’uomo le portò la pistola con cui aveva commesso il delitto. Peccato che Katie fosse proprio fuori da casa sua e avesse visto tutto dalla finestra del piano terra. Fraintendendo le intenzioni del fratello, Katie cercò di strappargli la pistola e rimase ferita nella colluttazione. Quando si suicidò per lasciargli il cuore che le avrebbe salvato la vita, Storm fu trovato a terra con una foto di Katie stretta al petto.

Quella di Katie e Storm è una delle trame che hanno davvero segnato la storia di Beautiful. Continuate a seguire la nostra rubrica per rivivere insieme tutti i momenti più belli della soap!