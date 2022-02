Andrea Delogu si mostra su Instagram con alcune foto estremamente belle, tre pose ammiccanti che fanno impazzire i suoi followers

Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, è un personaggio estremamente amato dal grande pubblico. I suoi capelli dal rosso iconico, la sua simpatia e la sua bravura, coinvolgono e fanno innamorare tutti. La Delogu utilizza molto Instagram per comunicare con i suoi fan e ha ideato un format molto curioso, che consiste nello spiegare parole italiane poco usate e modi di dire. E’ solita alternare a questi post divertenti anche foto sue personali, cosa molto apprezzata dai suoi followers.

“Carina e coccolosa. Cerca l’emoticon del pinguino… “, così ha scitto Andrea sotto il suo ultimo post. La conduttrice non fa mai a meno della sua grande ironia, non prendendosi mai sul serio e i fan la apprezzano tantissimo. I commenti sotto le sue foto sono tutti di apprezzamento e ammirazione.

Andrea Delogu su Instagram, il fascino e l’ironia

Andre Delogu negli ultimi tempi ha ottenuto sempre più successo nel mondo dello spettacolo e si sente sempre più spesso parlare di lei. Dopo essersi dedicata alla conduzione di programmi tv tra cui ricordiamo La vita in diretta Estate, Ricomincio da RaiTre e Stracult, la Delogu ha iniziato a dedicarsi anche alla radio e da anni ormai è impegnata nella conduzione di programmi radiofonici su Rai Radio 2. Nel 2016 ha anche commentato la diretta del Festival di Sanremo e ha poi ripetuto l’esperienza nel 2018, accanto alla collega e amica Ema Stockholma e a Gino Castaldo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale non si sa al momento molto. La sua storia con l’attore Francesco Montanari ha fatto molto scalpore. I due si erano sposati nel 2016 per poi annunciare la separazione nel 2021. I motivi esatti non sono mai stati chiariti.