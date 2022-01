Beautiful, vi ricordate Darla? L’attrice che la interpretava sta oggi combattendo contro una terribile malattia.

Per i veri appassionati di Beautiful, Darla è stata uno dei personaggi che hanno segnato l’era d’oro della soap. Fedele assistente della vecchia Sally Spectra, la ragazza si innamorò di Thorne, figlio secondogenito di Eric e Stephanie. Essendo la Forrester e la Spectra le due case di moda rivali per eccellenza, i due furono costretti a tenere la loro relazione segreta fino alla nascita della figlia Alexandra. Coinvolta in peripezie e tradimenti come ogni personaggio di Beautiful che si rispetti, Darla rimase infine coinvolta in un incidente stradale mortale provocato da Taylor. Tornò poi per un certo tempo sotto forma di allucinazione per parlare alla figlia adolescente, ormai decisa a vendircala.

Dopo la morte di Alexandra, anche lei vittima di un terribile incidente, di Darla non si è saputo più niente. Ma che fine ha fatto Shae Harrison, la sua fedele interprete?

Schae Harrison, raccolta fondi per la Darla di Beautiful

Poco dopo l’uscita di scena dalla soap opera che l’ha resa famosa, Shae Harrison ha scoperto di soffrire di una grave malattia che colpisce il sistema nervoso e muscolare. Si tratta di fibromialgia cronica, una patologia che di recette l’ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle. A causa della sua situazione, l’attrice ha dovuto inoltre ritirarsi dalle scene, cosa che ha spunto molti dei suoi fedeli fan a lanciare una raccolta fondi per aiutarla a pagarsi le cure. Non sappiamo se i suoi ex colleghi le siano stati accanto, ma possiamo immaginare di sì, considerato che hanno fatto lo stesso con Susan Flannery (Stephanie) durante la sua fase di degenza.

