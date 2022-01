“Beautiful”, personaggio crolla a terra privo di sensi: la fine è vicina – FOTO

Beautiful, un personaggio crolla a terra nel mezzo di una lite. Le cose potrebbero mettersi male per lui.

Dopo quasi due anni di tira e molla, la storia tra Hope e Thomas si avvia verso una conclusione. Il Forrester sta ormai perdendo completamente il controllo, accecato com’è dall’ossessione per la Logan. Le sue allucinazioni lo hanno portato a rubare il manichino con le sembianze di Hope e ad intrattenere lunghe conversazioni con lei. La finta “Hope” adesso gli parla e cerca di spingerlo a compiere azioni terribili, tra le quali sbarazzarsi di Liam Spencer una volta per tutte.

Come i telespettatori avranno ormai notato, la situazione non può andare avanti così ancora per molto e infatti dalle anticipazioni americane scopriamo che qualcosa di importante sta per accadere. Thomas scoprirà finalmente l’origine delle sue allucinazioni… ma nel farlo potrebbe rischiare la vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beautiful, vi ricordate questo personaggio? Sta combattendo contro una terribile malattia – FOTO

Beautiful, Thomas ricoverato d’urgenza: la situazione è critica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beautiful, due tradimenti in arrivo: terremoto a casa Forrester

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas sarà colpito da un ultimo episodio di delirio. Convinto di dover uccidere Liam, il Forrester parlerà in maniera concitata con il manichino di Hope senza rendersi conto che anche lei si trova nella stanza e sta assistendo alla scena. L’attacco di rabbia di Thomas raggiungerà un punto tale da spingerlo ad accasciarsi a terra, ormai privo di sensi. Hope, che avrà assistito a tutta la scena, correrà allora in suo aiuto, chiamando un ambulanza. Il Forrester sarà dunque ricoverato d’urgenza e qui il dottor Finn, nuova fiamma di Steffy, ipotizzerà che le allucinazioni siano dovute ad un trauma cranico passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Una curiosità: la nuova storyline che coinvolgerà Thomas vedrà probabilmente il ritorno di Bridget Forrester. La dottoressa, partita tanti anni prima, tornerà a Los Angeles per aiutare la sua famiglia in questo momento difficile.