“Sanremo 2022”, il nome del vincitore è già scritto: su chi scommettere

A poco più di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo si fanno largo i primi pronostici: ecco i nomi dei favoriti alla vittoria

Martedì 1 febbraio avrà inizio la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Poco più di una settimana divide il pubblico da uno degli eventi più attesi dell’anno che per cinque serate intratterrà con musica, ospiti e sorprese. Gli artisti in gara sono alle prese con le ultime prove prima di salire sul palco dell’Ariston e nonostante i brani siano ancora sconosciuti iniziano a farsi largo, come ogni anno, i primi pronostici. Ecco, secondo i bookmakers, chi sono i favoriti di questa edizione.

Chi vincerà Sanremo 2022? I favoriti e i meno quotati

Come ogni anno i bookmakers rivelano a pochi giorni dall’inizio del Festival i nomi degli artisti favoriti alla vittoria. Stilando una vera e propria classifica Sisal Matchpoint ha pubblicato le quote dei cantanti in gara, sui quali sarà possibile scommettere.

Al primo posto c’è il duo composto da Mahmood e dall’emergente Blanco, quotati a 3,50, seguiti a ruota con 4,50 da Elisa, il cui ritorno al Festival risulta essere particolarmente atteso. Pari merito per La Rappresentante di Lista, Sangiovanni ed Emma, quotati a 9.

Gli amatissimi Achille Lauro e Irama sono quotati a 12, così come Rkomi e Massimo Ranieri. Solo sedicesimo Gianni Morandi, con quota 33, nonostante sia uno dei nomi più attesi sul palco dell’Ariston. In ultimissima posizione, quindi la meno favorita, è Iva Zanicchi, quotata a 100. Sopra di lei Giusy Ferreri e Ana Mena, con quota 50. Ora toccherà al pubblico puntare sui propri artisti preferiti e scommettere sul loro posizionamento nella classifica finale che sarà stilata sabato 5 febbraio.

In attesa di sentire le canzoni in gara Amadeus continua a rivelare nuovi dettagli sugli ospiti che movimenteranno le serate. Sul fronte musicale toccherà ai Maneskin, a Cesare Cremonini e a Laura Pausini intrattenere con il proprio repertorio la platea dell’Ariston.

Solo pochi giorni all’inizio dell’evento che totalizzerà l’attenzione del pubblico italiano come accaduto negli anni precedenti. Sono ora aperte le scommesse, chi vincerà la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo?