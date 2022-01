Tragedia nel capoluogo piemontese dove un bambino perde la vita dopo essere stato colpito dal Coronavirus. Il piccolo non aveva malattie pregresse.

Il Covid colpisce ancora e questa volta lo fa con un bambino di 10 anni.

La tragedia è avvenuta a Torino dove è morto oggi un bambino di 10 anni. Il piccolo era ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale pediatrico ”Regina Margherita” del capoluogo piemontese.

Dalle prime informazioni emerse, filtrate da fonti sanitarie sembrerebbe che il piccolo non fosse ancora vaccinato per “precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati”. Tuttavia l’immunizzazione sarebbe avvenuta a breve, stando a quanto dichiarato.

Il bambino non aveva malattie pregresse

Il bambino era stato trasferito già ieri presso l’ospedale di Mondovì in provincia di Cuneo e versava in gravi condizioni di salute.

Il piccolo presentava ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importantissimi agli arti inferiori e sospetta miocardite, scaturiti dal virus.

Subito i medici hanno iniziato a trattare il Covid con cure e farmaci a base di cortisone, fino ad arrivare alla dialisi.

Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati nulli e per il bambino non c’è stato più niente da fare.

Il piccolo è morto questa mattina alle ore 5:55 in ospedale. Come riferiscono i sanitari, il paziente non aveva altre patologie pregresse.

I medici hanno dichiarato: “E’ morto perché il virus ha attaccato il cuore. Fulminante. Non abbiamo mai visto un decorso simile: abbiamo tentato per tutta la notte di salvarlo, non c’è stato nulla da fare”.

Tutta la Direzione Aziendale della Città della Salute, di cui l’ospedale fa parte, “si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore”.

Il paese colpito dalla tragedia è Nuccetto e si trova all’imbocco della Valle Tanaro, tutti conoscevano il piccolo ed ora sono sotto shock. Il primo Il primo cittadino, Enzo Dho, non si è riuscito ad esprimere ulteriormente: “Siamo una piccola comunità, è un dramma che ci tocca tutti”.