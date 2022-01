Giusy Ferreri, non solo Festival di Sanremo: la notizia che stupisce tutti. Il grande annuncio della cantante su Instagram emoziona i fan

Sono trascorsi 5 anni dall’ultima partecipazione di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo, succeduta dalla pubblicazione del suo ultimo album, “Girotondo“. Un lungo periodo non certo di assenza, all’insegna delle trasformazioni che hanno segnato la vita professionale e personale dell’artista.

Nell’ottobre del 2017 nasce la figlia Beatrice, protagonista due anni più tardi, insieme al compagno Andrea Bonomo, del videoclip “Le cose che canto”. Ma anche la carriera della cantante subisce cambiamenti, a partire dalla collaborazione con Takagi e Ketra al singolo “Amore e capoeira“, che totalizza cinque dischi di platino.

Ancora una volta insieme al duo musicale, pubblica il brano “Jambo” che si conferma una hit, conquistando tre dischi di platino. L’ultimo successo estivo la vede collaborare con Elettra Lamborghini al singolo “La Isla“, firmato nuovamente dagli stessi produttori.

Un sodalizio artistico vincente che si ripropone ancora una volta per stupirci anche quest’anno, in una versione totalmente inaspettata. Sarà infatti firmato da Takagi e Ketra “Miele“, il brano che Giusy Ferreri porterà sul palco dell’Ariston, dalle atmosfere musicali molto diverse da quelle che avevano caratterizzato le altre canzoni.

La notizia ha travolto di gioia i fan, in stato di trepidante attesa per assistere alla sua esibizione al Festival di Sanremo. Si aggiunge un altro annuncio alla grande emozione, pubblicato nelle ultime ore direttamente dall’artista sul suo profilo Instagram.

Giusy Ferreri, il nuovo album “Cortometraggi”

Proprio come nel 2017, anche quest’anno il brano che Giusy Ferreri eseguirà sul palco dell’Ariston sarà contenuto nel suo prossimo album. Argomento del grande annuncio che ha condiviso su Instagram con i numerosi fan, “Cortometraggi” sarà acquistabile dal 18 febbraio.

Si prospetta un anno di grandi successi per la cantante, destinata a viverlo da protagonista della scena musicale italiana. È stato pubblicato il 17 dicembre 2021 il primo estratto, “Gli Oasis di una volta“, che segna il grande ritorno dell’artista a una pop-ballad dopo diverse hit estive.

La cantante fornisce un breve ed evocativo racconto del suo nuovo progetto, a partire dal titolo: “Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude la narrazione di tanti piccoli film“.

La spiegazione dell’artista approfondisce ancora di più l’anima del suo nuovo album, descrivendone vividamente l’obiettivo: “Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse“.

In attesa di compierlo, a partire da “Miele“, i fan non trattengono l’emozione per la grande notizia: “Sto urlando“, “Finalmente“, “Non vedo l’ora“.