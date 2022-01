“Un Medico in Famiglia”, vi ricordate di Bobò? Oggi ha 21 anni e non lo riconoscerete FOTO

Bobo era uno dei figli più piccoli di Lele in Un Medico in Famiglia: a distanza di tutti questi anni, Gabriele Paolino è un uomo adulto e completamente diverso

Un Medico in Famiglia è stato come una casa per i telespettatori italiani per moltissimi anni. All’inizio della fiction, Lele era un padre single di tre figli: aveva perso sua moglie da circa un anno e da allora aveva dovuto fare affidamento solo su suo padre e sulla zia dei ragazzi. Alla fine è proprio con lei che comincia una relazione e dalla loro unione nascono due gemelli: Elena e Bobò. I due bambini sono apparsi ad anni alterni nella fiction quando erano molto piccoli, fino a diventare personaggi fissi da adolescenti nelle ultime stagioni.

Un Medico in Famiglia, era il piccolo Bobò: ecco com’è diventato

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G a b r I e l e P a o l I n o (@gabriele_come_larcangelo)

Elena e Bobò, pur essendo gemelli, erano molto diversi. In modo particolare per i loro caratteri. Lei era molto più aperta, così tanto da risultare quasi spocchiosa, lui timido e sensibile. Lo abbiamo visto crescere all’interno della fiction, ma è negli ultimi anni che Gabriele Paolino è diventato veramente grande. Non è più il giovane adolescente che era all’epoca ma ha 21 anni.

Gabriele ha completamente cambiato carriera: studia informatica all’università e ama molto viaggiare e scoprire nuovi posti. Infatti pubblica spesso molte foto di lui in giro per il mondo e in location mozzafiato. Su Instagram ha 23,6mila followers che lo seguono e che sono felici di poter rimanere aggiornati su quello che succede nella vita dell’ex Bobò.

Dunque, pare proprio che il mondo della televisione e delle fiction Rai sia oramai davvero un lontano ricordo. Per il momento, Gabriele Paolino ha deciso di intraprendere una strada completamente differente.