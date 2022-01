“Alla faccia delle 500 calorie”, Benedetta Parodi svela il suo segreto per godersi la vita. Visione inaspettata – FOTO

La cuoca ha pubblicato un prima e dopo decisamente ghiotto assieme al marito ma i fan le contestano un dettaglio. Ve ne siete accorti?

Dopo le abbuffate natalizie è giunto il momento anche per Benedetta Parodi di rimettersi in sesto in vista dei prossimi appuntamenti lavorativi che il nuovo anno le porta.

Non solo attivissima sui social con video esilaranti di ricette alla portata di tutti ma anche il suo programma di punta su Real Time “Backe Off Italia – Dolci in forno” dove conduce come una vera regina ogni nuova stagione sempre al fianco dei suoi fedeli assistenti giudici.

Come dicevamo sui social è solita confessare ai follower ogni nuovo cambio di programma o impresa personale che si accinge a portare avanti. Non si è neppure tirata indietro dallo svelare che ha intrapreso una dieta controllata sotto presidio medico che la porta a moderare ogni giorno le kcal per proseguire in un piano alimentare a tappe.

Solo ieri mattina durante il buongiorno di fronte al caffè aveva ammesso che durante la giornata avrebbe assunto appena 500 kcal, “Pochissime ma ce la farò!”, ha rivelato. Ci sarà riuscita?

Benedetta Rossi cede alla tentazione, il prima e dopo fa insospettire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Ieri sera, nonostante la dieta, è uscita con Fabio Caressa al ristorante, precisamente alla Taverna Degli Amici – Ristoranti E Pizzerie poco fuori Milano dove ha gustato non solo una tagliata al sangue con pomodori, ma anche un antipasto con pane abbrustolito accompagnato da pomodorini e lardo e per finire un dolce ai tre cioccolati super cremoso.

“Addio alle 500 kcal” scrive lei nelle stories che accompagnano i piatti. Nelle foto la vediamo prima con forchetta e coltello intenta a tagliare la costata e poi il piatto vuoto sulla tovaglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Laura Chiatti ti fulmina con lo sguardo: la FOTO è un sogno ad occhi aperti!

In molti fan hanno commentato gioiosi la sua scorpacciata: “Alla faccia delle 500 calorie 🤦‍♀️”, “È il piatto migliore che hai fatto!!! 😂”, “Ma quanto!!!! mi piaci ‼️🌹”. Altri invece hanno puntualizzato sul fatto che conoscendola bene non ci credevano che avesse terminato le pietanze e che le foto fossero solo il frutto di un passaggio di piatti a Fabio che è stato costretto a terminare anche le sue porzioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Il Paradiso Delle Signore”, arriva un nuovo amore per Vittorio Conti

“Non ci credo che l’hai finita tutta @ziabene 😂”, “Hai passato i piatti a Fabio, vero?”, “Bene ammetti la verità, ti vogliamo bene lo stesso”, “Altro che 500 kcal di dieta, avrai solo fatto le foto!“. Chi avrà ragione?