L’apparizione dalle caratteristiche nude di Natalia Paragoni si afferma in pochi istanti, stando ai commenti del pubblico, come una visione spettacolare.

Icona alla moda ed ex corteggiatrice di “Uomini E Donne“, la bellissima influencer, Natalia Paragoni, ha voluto donare il meglio di sé in quest’invernale ma soleggiata giornata nella provincia di Sondrio. “Ha ragione Andreuccio…“, scriverà un primo fan dopo aver visualizzato suo ultimo e stupefacente contenuto in rete. “Al naturale sei uno spettacolo“.

Legata sentimentalmente da anni ad Andrea Zelletta, ex tronista, gieffino nonché attuale concorrente al programma “Back To School“, condotto da Nicola Savino, l’immagine di Natalia appare in continua trasformazione. La nata sotto il segno del Capricorno, classe 1997, aveva sfoggiato soltanto ventiquattro ore fa un nuovo look. Da notturna e sensuale “Cinderella“. Ora invece, per la gioia del suo milione di follower, si priverà di tali escamotage mettendosi a nudo. Ed apparendo, meravigliosa, semplicemente per quella che è.

“Spettacolo al naturale” Natalia Paragoni le stringe tra le mani: oltre l’impermeabile c’è molto di più

PER VEDERE NATALIA PARAGONI “SPETTACOLO AL NATURALE”, VAI SU SUCCESSIVO.