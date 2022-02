“Domenica In”, il cantante gela Mara Venier: “A Sanremo sono stato minacciato”

“Domenica In”, Dargen D’Amico gela Mara Venier e tutto il pubblico di Rai 1: “A Sanremo ho ricevuto delle minacce”. Il motivo è assurdo!

Anche quest’oggi, domenica 13 febbraio, Mara Venier ha voluto incentrare il suo celebre talk show interamente su Sanremo. Dopo aver ospitato Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che si sono anche esibite sulle note di “Chimica“, è stato il turno di Dargen D’Amico, senza dubbio la rivelazione della 72esima edizione del Festival.

Il rapper, che lavora prevalentemente come produttore discografico, fu anche autore dei brani “Chiamami per nome” e “Dieci“, presentati all’Ariston l’anno scorso dagli artisti Fedez, Francesca Michielin ed Annalisa. Quest’anno, l’avventura del 41enne milanese è stata completamente agli antipodi rispetto al passato.

Giunto nello studio di Mara Venier, il rapper si è fin da subito contraddistinto come una persona estremamente schietta e senza alcun tipo di filtro. Alla luce di ciò, le sue confessioni su Sanremo hanno lasciato a dir poco a bocca asciutta Mara Venier. Scopri cosa ha rivelato a proposito del Festival…

“Domenica In”, Dargen D’Amico gela Mara Venier: “A Sanremo sono stato minacciato”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Fig**a imperiale” Anna Tatangelo alza la gonna ed è il paradiso. Le FOTO accendono la domenica

Gli opinionisti di Mara Venier, posti di fronte a Dargen D’Amico, non si sono risparmiati in quanto a complimenti. Fabio Canino, in particolare, ha elogiato il rapper per la sicurezza con cui è riuscito a padroneggiare il palcoscenico, nonostante quella di Sanremo fosse, per l’artista, la prima vera esperienza in questo senso.

“Ci hai messo la faccia con un’ironia non da poco“, gli ha fatto eco Pierluigi Diaco, compiacendo l’ospite della Venier. D’Amico, dal canto suo, non ha nascosto di aver vissuto la settimana di Sanremo in maniera completamente diversa rispetto ai suoi colleghi. “Ho interrotto ogni rapporto con i social, ero in una sorta di tunnel“: queste le parole dell’interprete di “Dove si balla“.

Ovviamente, non poteva mancare la discussione sul “FantaSanremo”, che è stato uno dei veri protagonisti dell’edizione 2022 del Festival. A questo proposito, Dargen ha fatto una rivelazione che, in un primo momento, ha gelato l’atmosfera nello studio. “Ho ricevuto minacce fisiche” – ha spiegato il cantante, affrettandosi poi a chiarire la natura della questione – “I fan mi hanno scritto: ‘o partecipi al FantaSanremo o ti facciamo fuori‘“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, dopo la separazione della mamma lei reagisce così: “non ascoltare le critiche..” – FOTO

Il racconto di D’Amico, a dir poco inaspettato, ha scatenato le risate di tutti i presenti in studio. Persino Mara Venier, coinvolta in prima persona nel “FantaSanremo”, ha dato manforte al suo ospite: “tutti mi salutavano, ma ancora devo capire perché!“.