Amici di Maria De Filippi: salta il serale per Alex e Luigi?

Amici di Maria De Filippi si sta avvicinando ogni giorno di più al serale: scopriamo insieme cosa è successo nell’ultima registrazione del programma

Maria De Filippi è pronta ad inaugurare il ventunesimo serale di Amici. Dopo un periodo di stop a causa del covid arrivato anche all’interno della scuola, i ragazzi sono pronti a mettersi in gioco e a studiarsi il tutto e per tutto per arrivare alla fase successiva del programma. Nel corso dell’ultima registrazione, è accaduto davvero di tutto.

Partiamo subito col dire che Alex e Luigi sono finiti ultimi nella classifica di Emma Marrone, arriva in studio per giudicare i cantanti. Ha cantato anche la canzone che ha portato a Sanremo, così hanno fatto anche Irama, Aka7even e Sangiovanni, ospiti insieme a lei di questa ultima puntata. Alex e Luigi, però, hanno dovuto fare i conti con un ultimo posto.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni della prossima puntata

Per fortuna, nonostante i loro ultimi posti, i loro insegnanti hanno deciso di non eliminarli ancora per il momento. Anna Pettinelli, invece, aveva detto che avrebbe eliminato Albe se fosse arrivato ultimo, ma essendo arrivato penultimo per il momento è stato salvato. Intanto Mattia è stato sostituito da Nunzio, che era entrato all’inizio proprio con lui, perdendo poi il banco. Il ragazzo si è scusato ed è rientrato nella scuola, però prima dovrà essere sottoposto ad una quarantena a causa del covid.

I primi nella classifica di canto invece sono stati Sissi e Dario, che hanno avuto la fortuna di accedere automaticamente al serale del programma. Christian invece si è esibito una sola volta, era un po’ giù di morale e ha rivelato a qualcuno tra il pubblico di essere ancora un po’ giù per l’uscita di Mattia.

Alice arriva ultima in classifica ma viene salvata dalla Peparini, mentre Michele accede automaticamente al serale insieme a Dario.