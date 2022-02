Virginia Raffaele, arriva l’amore. “Belli e bravi” la FOTO svela il mistero

Virginia Raffaele innamorata su Instagram. La foto postata lascia tutti senza parole

Tutti conoscono e amano Virginia Raffaele, la donna dai mille talenti. Attrice, imitatrice, comica, conduttrice e tanto altro. Virginia è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal grande pubblico. Le sue imitazioni e i suoi spettacoli comici conquistano e divertono tutti.

Virginia Raffaele ha avuto un’infanzia sicuramente fuori dal comune. Forse non tutti infatti sanno che proviene da una famiglia circense. Virginia è sempre cresciuta quindi tra l’arte e gli spettacoli. La sua passione per questo mondo e nata fin da subito e l’ha portata ad intraprendere la carriera teatrale. Una carriera ricca di successi la sua, tra teatro, televisione e cinema. Un’altra novità sembra essere approdata adesso nella vita di Virgina Raffaele. Una foto postata qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha stupito e acceso la curiosità di tutti. Un’inaspettata foto di coppia. Vediamo di chi si tratta.

Virginia Raffaele su Instagram, LOVE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Avete visto bene! Si tratta proprio di lui! Ad apparire al fianco della bella comica, in foto, è proprio il famosissimo ballerino Roberto Bolle. La foto apparsa sui social della Raffaele, accompagnata dalla scritta L.O.V.E. ha lasciato tutti senza parole. Si sa bene che i due sono legati da un profondo affetto e da una grande stima reciproca. Hanno già avuto diverse collaborazioni artistiche, il ballerino è stato più volte ospite di Virginia nel suo programma Facciamo che io ero e a sua volta, lei ha partecipato come ospite al programma di Roberto Bolle, Danza con me, dove ha ballato insieme al suo grande amico.

Un grande legame di amicizia e amore quello che lega questi due grandi artisti. A tenerlo così uniti c’è sicuramente anche la loro grande passione per la danza. Anche Virginia Raffaele infatti ha studiato per tanti anni danza classica e moderna.