La grande cantante Elisa Toffoli, da sempre, gode di una grandissima fama. Ultimamente, l’artista ha ottenuto un successo maggiore attraverso la partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Elisa, si è sempre distinta per il suo inarrestabile talento. La famosa cantautrice, è tornata a concorrere sul palco dell’Ariston dopo esattamente 21 anni dalla sua vittoria, riuscendo ad ottenere un meritato secondo posto con il singolo “O forse sei tu”. Questo ritorno, è stato davvero significativo per lei.

Durante la conferenza stampa di sabato 5 febbraio, la Toffoli rilascia delle importanti dichiarazioni:“Questa volta rappresenta più una grande possibilità per il lavoro nuovo“. La cantante ha poi aggiunto: “Da due anni ero chiusa in studio, portare il pezzo su questo palco era la più bella partenza a cui potevamo pensare con questo progetto. Emotivamente è molto forte questa settimana. Ho pensato molto alla canzone, qual era la cosa migliore da fare. Dopo mesi di riflessioni lunghe ho accettato di partecipare a Sanremo“. Andiamo a scavare nel passato della cantante, chi sarà stato il suo ex fidanzato?

Elisa Toffoli, scopriamo il nome del suo ex fidanzato

Oggi, sappiamo che la famosa cantante è sposata con Andre Rigonat, suo compagno da oltre vent’anni, con il quale ha dato alla luce due splendidi bambini, Emma Cecile Rigonat e Sebastian Rigonat. Andrea è il chitarrista della band musicale di Elisa, ma è inoltre arrangiatore e produttore musicale; ha collaborato anche con altri importanti artisti italiani come come Laura Pausini, Tiziano Ferro e Francesco Renga.

In un’intervista per Verissimo, Elisa ha raccontato della sua storia d’amore con il marito Andrea, dichiarando: “Non pensavo che avrei avuto figli, credo sia normale se hai avuto un’infanzia e un’adolescenza un po’ complicata come la mia”. Elisa ha infine aggiunto: “Abbiamo aspettato sette anni e due figli prima sposarci e ne sono felice, lui è davvero quello giusto“. Prima di Andrea, il cuore dell’amata cantante batteva per qualcun altro, scopriamo insieme il nome dell’ex fidanzato di Elisa.

Si tratta dell’attore e regista italiano Giorgio Pasotti, è un artista molto versatile che ha interpretato diversi ruoli per importanti film. Attualmente, è uno dei protagonisti della nuova fiction “Lea-Un Nuovo Giorno, Ricominciare”, insieme alla nota attrice Anna Valle. La fiction andrà in onda su Rai 1 da martedì 8 febbraio 2022. Elisa e Giorgio, pare si siano conosciuti proprio sul set del videoclip della canzone “Luce”, durante i primi esordi della cantante Toffoli.

Ad oggi, Elisa e Giorgio sono rimasti ottimi amici; la cantante ha invitato l’attore anche al suo matrimonio con Andrea, nel 2015.