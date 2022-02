Per l’ex “Miss Italia” Carolina Stramare è inebriante spettacolo a 360°. Gli scatti risaltano al massimo la venerea bellezza delle sue forme.

La co-conduttrice dell’ottantaduesima edizione di “Miss Italia“, conclusasi nella serata di ieri, domenica 13 febbraio, con il felice rilascio della corona alla sua ipnotica succeditrice Zeudi Di Palma, si prepara ora per l’inizio di una nuova settimana. La modella genovese, Carolina Stramare, pare abbia preferito risparmiare le sue energie per sorprendere, pochi istanti fa il suo pubblico, in questo San Valentino. I fan saranno presto travolti da tutti i lati della sua “illegale” bellezza.

Raggiunto l’apice della popolarità nel 2019, con la sua vittoria all’appena citato concorso di bellezza, il percorso di Carolina nel mondo dello spettacolo iniziò a racchiudere, da quel gioioso momento in poi, una lunga serie di consensi. In sole tre annualità, l’ex “Miss Italia”, ha infatti confermato il suo ruolo di presentatrice per varie trasmissione. Da “Serie BKT“, su Helbiz Live, a “Scherzi A Parte“, su Canale 5. La sua presenza resta inoltre in auge anche per questo 20220 nella seguitissima parentesi calcistica di “A Bordo Campo“.

“Illegale per San Valentino” Carolina Stramare in pelle: curve devastanti in primo piano

