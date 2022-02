Sangiovanni è molto riservato. Oggi vi sveliamo chi è suo papà e cosa fa nella vita. Alcuni dettagli mai emersi prima

Sangiovanni è uno dei nomi più apprezzati e promettenti della scena musicale italiana contemporanea, ex allievo di “Amici di Maria de Filippi” ha scalato in pochissimo tempo le classifiche con numeri incredibili ed un successo esploso all’improvviso. Sangiovanni è giovanissimo, ha solo 19 anni compiuti a gennaio eppure ha già assaporato cosa significhi fare musica e raggiungere numeri eccezionali.

Solo ieri, il giovane, è “tornato a casa”. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Farfalle”, è stato ospite di Maria De Filippi, nel talent che solo un anno fa lo vedeva protagonista e allievo tra i banchi. Grande soddisfazione per lui che con i suoi singoli ha letteralmente conquistato il pubblico, di giovanissimi ma non solo. Della sua vita privata conosciamo la storia d’amore con Giulia Stabile, ma il resto della sua famiglia? Vi diciamo chi sono i genitori e che lavoro fa il suo papà.

Il papà di Sangiovanni, tutti i dettagli

Sangiovanni parla di farfalle nello stomaco, nella sua ultima canzone, quella con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, quello che lui ha bisogno di sentire quando è su un palco. E il cantante le farfalle nello stomaco a mamma e papà gliel’ha fatte venire tante volte.

Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome di Sangio, ha lasciato il liceo che frequentava, in provincia di Vicenza, per partecipare al talent della De Filippi e da lì in poi sappiamo tutti come è andata. Con “Gucci bag” è stato amore al primo ascolto ed i suoi genitori lo hanno fatto “partire” per questa nuova ed entusiasmante avventura.

Sono rimasti sempre al suo fianco, emozionatissimi ma anche spaventati dal successo improvviso. Ma chi sono nello specifico? Mamma Lidia e papà Pierluigi Damian, due persone molto riservate, che dal primo momento non hanno amato apparire e mettersi in primo piano.

Il papà di Sangiovanni, in pochi lo sanno, ha un lavoro molto prestigioso: dalle ricerche fatte sul web emerge che il signor Pierluigi si occupa di attività finanziaria, nella veste di agente, per una società di Vicenza, la ABC Spa, un’azienda farmaceutica per la quale lavora dal 1998.

Al momento l’uomo non è presente sui social. Aveva un suo profilo Instagram prima della partecipazione del figlio ad “Amici” che poi ha trasformato in una fanpage per il cantante.